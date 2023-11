Grdović o odnosu s bivšom suprugom Brankicom: ‘Pojedem, popijem, idem ća’

Autor: I.D.

Zadarski slavuj Mladen Grdović prije Božića objavit će svoj novi album, prvi nakon četiri godine. Iduće godine slavi 45 godina karijere, a kako je kazao za InMagazin, prvi koncert bit će 10. veljače u zadarskom Višnjiku.

“Ja sam pola Hrvatske oženio, pola vani i skoro 80 posto u Zadru. Ja sam prekinuo svadbe negdje 97./98. A u mladosti sam otpjevao pireve i pireve, to mi je škola bila do 80-ih godina”, započeo je Grdović.





‘Nemam više živaca’

Naime, pjevač je otkrio da ga više ne zanima pjevanje na svadbama: “A nemam više živaca ostati od 19 do 7 sati ujutro, to moji mlađe kolege sada to rade, solidno zarađuju, to znam, ali nije to toliko koliko se priča, sami sebi pumpaju tu cijenu, to nije takva cijena.”

Grdović se pohvalio i u kakvim je odnosima s bivšom suprugom Brankicom.

“Nikad bolje! Jedan drugom smo potpora i tak će ostat!, kaže Mladen, pa dodaje: “Škrt sam na informacijama jer živimo kako živimo! To znači da nismo daleko jedan od drugoga, pola kilometra, dođe kući kod mene, ja kod nje, pojedem, popijem, idem ča, dođem i tako dalje, rekao je Grdović i dodao da mu Brankica još kuha. Kazao je i u kakvim je odnosima s izvanbračnom kćerkom Sarom.

“Pa u solidnim odnosima, kao i s ćaćom, ona je punoljetna, 20 godina, mora naći svoj put, mora se izboriti, ništa joj ne fali. Ne znam hoće li se udati, oženiti, ne ulazim u to jer ona nije sa mnom živjela”, rekao je Mladen i dodao da bi mogao pjevati na njenoj svadbi.

Pričao je i o prijatelju Vitasoviću

Mladenov prijatelj Alen Vitasović nedavno je otkazao svoje koncerte povodom 30 godina karijere, a Grdović je otkrio što o tom zna.









“Ne bih mogao za drugog suditi, ali znam da je odličan čovjek, duševno je dobar i u istom smo rangu – ne dalje od bevande, ali njemu se desilo nešto drugo, on je imao jako tešku koronu, u to vrijeme smo se čuli, jako je teško prebolio tu koronu”, ispričao je i dodao da je u odličnoj kondiciji.

“Treniram i dalje, trčim, jogging me spasio, bevandu sam skratio, opravdao sam cijelu Hrvatsku, to je najbitnije!”, istaknuo je Mladen.