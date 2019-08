Grašo otkrio ono što zanima cijelu Hrvatsku! Evo zašto se nije oženio! Ima li dobre razloge?

U intimnoj ispovijesti za Gloriju Petar Grašo odgovorio je na pitanje koje zanima mnoge, zašto nakon 20 godina veze nije oženio Danijelu.

“Nisam se ženio, iako sam dvadeset godina u vezi. Nije tu riječ o nekoj velikoj odluci da to ne bude tako. Pitanje je li netko u braku ne spada mi pod kategoriju duboke intimnosti, to je pitanje izbora, meni je to kao da pitam nekoga gdje je kupio tenisice. Ne govori mi ništa o kvaliteti ljudi. Govori samo o percepciji vrijednosti. Danijela i ja smo počeli živjeti život zajedno u jednom trenutku i tako se u naš život spontano uvukla čista ljubav.Sve je bilo spontano. Kod nas je ionako sve tako već dvadeset godina. Živimo dosta slične glazbene živote koji nas vuku na sve strane. I ona mnogo putuje po gažama, a i mene često nema, tako da nas ljudi već godinama ispituju jesmo li uopće zajedno i zašto nismo u braku.

Jedino nas to pitaju, a mi na to nemamo odgovor. Nama je to pomalo smiješno jer nas nikad nitko ne pita volimo li se, poštujemo li se, tučemo li se ili se mazimo. Najvažnije je znati jesmo li vjenčani. Jer u našem društvu kad si oženjen, onda si zapravo potvrđen. Mi smo u tom apsurdu uspjeli zadržati intimu, a uopće nije stvar u tome da je skrivamo.

Nismo se formalno uklopili u neke zadane okvire, a sve u životu kroz što prolaze ljudi koji su u braku, kao i oni koji nisu, proživljavaju i ove dvije osobe koje se zovu Danijela i Petar”, odgovorio je.

A na pitanje o djeci kaže:

“Obožavam djecu i većina mojih prijatelja ih ima. Smatram da to nije nešto što se može dugoročno planirati poput poslovnog plana i nikad nisam o očinstvu i majčinstvu razmišljao na taj način. Imam osjećaj da kad ti se to dogodi, jednostavno se prepustiš, to je prirodni poriv. Tako da bih da se i meni to dogodi bio sretan i posvećen”.