GRAŠO O PRINOVI I PUNCU HULJIĆU: ‘Mi smo uvijek jedan drugome radili spačke, mislim da je ovo finalna!’

Autor: Š. P.

Nakon što su za zajedničku pjesmu “Inamorana” osvojili nagradu Bilo naroda na Danima najbolje domaće glazbe, Tonči Huljić i Petar Grašo iskreno su progovorili o skorašnjem obiteljskom pojačanju, Grašinom prvom djetetu, odnosno, Huljićevom prvom unuku ili unuci.

Grašin hit “Jel’ ti reka ko” iskoristila je voditeljica Tatjana Jurić pa Huljića upitala: “Tonči, jel’ ti reka ‘ko, postat ćeš dida?!”.

‘Ma nemoj mi ništa govoriti, gledam one slikice, i tako. Stalno sam govorio – Hoćete me više napravit’ didom? Onda kad je došao taj trenutak malo me uhvatila panika. Ja sam čovjek koji uvijek planira na duge staze. A šta sad kad postaneš dida? Sad samo čekam – pradida ‘, objašnjavao je Huljić kad mu je dobro raspoloženi Grašo, budući zet, dobacio da mu je to zadnja etapa.

‘Mi smo uvijek jedan drugome radili spačke, mislim da je ovo finalna’, rekao je Grašo.

‘Trebalo mi je neko vrijeme, kao vjerojatno svakom čovjeku, da sam sa sobom osvijestim tu divnu informaciju i sad živimo u slatkom iščekivanju. Kad zatvorimo vrata naše kuće živimo kao i sve normalne obitelji koje čekaju prinovu’.

Imao je Grašo spreman odgovor i na temu mijenjanja pelena: ‘Mislim da ima i drugih članova ove familije koji trebaju guglati kako se to radi’.