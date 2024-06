Grašo nakratko ostavio trudnu Hanu i napustio Hrvatsku: ‘To je osjećaj koji sam priželjkivao’

Autor: Marija Tomić

U srcu Bokokotorskog zaljeva, točnije u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort održan je drugi Salon Vina Exclusive. Na događaju su predstavljena mnogobrojna vina te raznolik glazbeni program.

Posjetitelji su imali mogućnost na štandovima kušati luksuzna vina jedanaest crnogorskih vinarija kao i vina regionalnih vinarija. Neki od njih prikazali su nove vinske premium etikete ekskluzivno na ovom događaju. Za kraj večeri događaja održavao se koncert najveće regionalne pop zvijezde Petra Graše.

Večer je svoj vrhunac doživjela koncertom jedne od najvećih regionalnih pop zvijezda, Petra Graše. Popularni Splićanin priredio je jedinstven spektakl, koji je bio trijumf raskoši u glazbenom i produkcijskom smislu.

Publika uživala u mnogim hitovima

Koncert je otvoren baladom “Je l’ ti rekao’ tko”, što je izazvalo gromoglasan aplauz publike i poslužilo kao uvod u putovanje koje traje dva sata. Publika je uživala u hitovima poput “Tko nam brani”, “Ljubav jedne žene”, “Lakše mi je s njom”, a posebnu euforiju izazvali su prvi tonovi pjesama “Ako te pitaju” i “Utorak”. Atmosfera je dosegla vrhunac kada su svi zajedno s Grašom uglas pjevali dobro poznate stihove ovih bezvremenskih balada.

Cijeli ugođaj dodatno je upotpunjen velikim vatrometom na kraju koncerta, koji je bio savršen završetak ove nezaboravne večeri. Petar Grašo bio je vidno raspoložen tijekom cijelog koncerta, a i nakon njega nije skrivao svoje zadovoljstvo.

“Vidjeti tu količinu ljubavi i ta sretna lica u publici koja sa mnom pjevaju od početka do kraja koncerta, to je osjećaj koji sam želio, to je osjećaj koji sam priželjkivao i to je nešto što sam dobio. Uživao sam u prelijepom ambijentu ovog hotela”, izjavio je Grašo nakon koncerta.









Ponovno roditelji

Posljednji vikend lipnja rezerviran je za još jedan veliki glazbeni spektakl. Popularna pjevačica i vlasnica mnogobrojnih hitova, Nataša Bekvalac, nastupit će u subotu, 29. lipnja, u sklopu Hyatt Summer Stage projekta, obećavajući još jednu večer punu glazbe i zabave.

Podsjetimo se, javnost je nedavno saznala kako će se par Petar Grašo i Hana Huljić proširiti za još jednog člana, točnije da će poznati par dobiti sina, kojeg očekuju do kraja godine. Za In magazin su otkrili da su se dogovorili i oko imena.

Grašo je otkrio kako se osjeća njegova trudna supruga. “Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok!”, rekao je Grašo.