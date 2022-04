GRAŠO JE UZBUĐEN ZBOG PRINOVE: ‘Nitko tko postaje roditelj ne bi smio imati strah, to je slatko iščekivanje’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Uoči rođenja prvog djeteta, splitski pjevač Petar Grašo nastavlja turneju po arenama u regiji. Nakon splitske i zagrebačke, na redu je ona beogradska, a Grašo tamošnjim novinarima strpljivo odgovara na sva pitanja – ne samo vezana za glazbu.

Novinare je, dakako, zanimalo i sve o prinovi te njegovoj novoj supruzi Hani Huljić Grašo. “Ne znamo još ime”, kratko je odgovorio na pitanje o djetetu, ali rječiti je bio kad je u pitanju strah, uobičajen kod parova koji po prvi put postaju roditelji.

“Nitko tko postaje roditelj ne bi smio imati strah, to je slatko iščekivanje. Dolazi nešto što je novo, novo biće, neki tvoj novi pečat, do kraja života, onaj najljepši. Ne bojim se”, rekao je Grašo za Story.rs.

Nedavno je, gostujući u RTL-ovu “Direktu”, detaljnije govorio o neviđenoj medijskoj pompi koja je nastala uoči njegove i Hanine svadbe.

‘Naša vijest ima najviše klikova’

“Ako postoji dvoje ljudi koji manje žele biti eksponirani van svog posla, onda smo to Hana i ja. Mediji su samo radili svoj posao, ne dodvoravam se. Razgovarao sam s novinarima prijateljima, rekao sam ‘Ljudi čemu više?’ i oni su mi rekli da naša vijest ima najviše klikova. Stvorio je nekakav hype. Ja sam u šali rekao kad je meni ovako puna kapa, mogu misliti šta je drugim ljudima. Većina ljudi shvaća da to apsolutno nije naša namjera”, izjavio je.

“Mediji su pisali korektno. Mi smo bili dvoje ljudi koji se htjeli vjenčati u krugu prijatelja. Napravili smo malu grešku. Što smo se više zatvarali, to smo više ili opkoljeni. Meni je bilo važno da bude važniji ton, nego slika. U jednom trenu kad smo došli ispred crkve, a bili smo primorani doći s autom, ja sam zamišljao da će to biti za ruku kroz grad, no vidio samo toliko novinara i ljudi koji snimaju da sam pomislio da je to neka skrivena kamera. Da je masovni prank”, priznao je Grašo.