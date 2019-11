‘Grad-pozornica Georgija Para’

U srijedu, 20. studenoga, u 19 sati, na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu održat će se promocija knjige ‘Grad-pozornica Georgija Para’ urednika Hrvoja Ivankovića (izdavač: Disput) i premijera dokumentarnog filma ‘Georgij Paro- Pospremanje’ scenaristice Lade Džidić Barić (produkcija: HRT).

Georgij Paro redatelj je koji je ostavio neizbrisiv pečat na domaćoj kazališnoj sceni druge polovice 20. stoljeća te zauvijek zadužio cjelokupni hrvatski teatar. Završio je studij filozofije i anglistike na Filozofskome fakultetu (1961.) te kazališne režije na Akademiji dramske umjetnosti (1965.) u Zagrebu. Radio je kao redatelj na Radio Zagrebu (1956. – 1957.), dramaturg u Zora filmu (1957. – 1959.), redatelj (1959. – 1972.; 1984. – 1986.) i direktor drame (1962. – 1964.) u zagrebačkome HNK-u, dramaturg u zagrebačkoj Komediji (1976. – 1984.) te intendant HNK-a u Zagrebu (1992. – 2002.). Od sredine 1960-ih do kraja života predavao je na zagrebačkom ADU-u (od 1986. do 1991. u svojstvu redovitog profesora), a od 1966. do 2008. predavao je i režirao 35 predstava na američkim sveučilištima u Kansasu (Lawrence) i Kaliforniji (Santa Barbara, Claremont, San Diego, La Verne). Bio je umjetnički savjetnik Jadran filma u Zagrebu (1986. – 1987.), umjetnički voditelj dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara (1976. – 1983.) i selektor Sterijina pozorja u Novom Sadu. Dobitnik je brojnih nagrada među kojima su i Nagrada „Vladimir Nazor“ (2007.) te Nagrada hrvatskog glumišta (2009.) za životno djelo.

Kroz knjigu Grad-pozornica Georgija Para jedanaestero autora (Vjeran Zuppa, Milan Milišić, Mani Gotovac, Dalibor Foretić, Petar Selem, Marko Fotez, Slobodan Selenić, Matko Sršen, Božidar Violić, Ivica Kunčević, Georgij Paro) na dvjestotinjak stranica govori o Parovim predstavama iz različitih temporalnih i analitičkih polazišta pri čemu iluminiraju redateljev opus u zrcalu šireg kazališnog i društvenog konteksta. Koncept knjige u posljednjim je mjesecima života suosmislio sam Paro.

Nakon predstavljanja knjige, uslijedit će premijerna projekcija dokumentarnog filma Georgij Paro – Pospremanje u trajanju od pedesetak minuta. Scenarij za film nastao u produkciji Hrvatske televizije potpisuje Lada Džidić Barić, a režiju Siniša Bajt.

Događanje se odvija u sklopu Stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Theatralia Disjecta – Kazališni svijet Georgija Para u organizaciji Hrvatskog centra ITI, a voditeljica je Snježana Banović.