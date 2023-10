Govorili su da će biti slavnija od Maršala, a evo što je Lepoj Breni rekla baba Vanga

Autor: I.D.

Pjevačica Lepa Brena, jedna od najpoznatijih jugoslavenskih pjevačica, rođena je u Tuzli 20. listopada 1960. godine kao Fahreta Jahić. Odrasla je u Brčkom, gdje je provela svoje rane godine uz podršku svojih roditelja, oca Abida i majke Ifete.

Evo tko joj je dao nadimak Brena

Brena ima sestru po imenu Faketa i brata po imenu Faruk. Unatoč tome što je postala velika zvijezda u bivšoj državi, Lepa Brena je tijekom svoje mladosti ozbiljno shvaćala obrazovanje. Njezina posvećenost školi bila je vidljiva kroz to da su je čak proglasili i za učenicu generacije u osnovnoj školi. Osim toga, postigla je uspjeh i u košarci zahvaljujući svojoj visini od 180 cm, kako navodi Kurir.





Naime, Brenin nadimak potječe od njezinog profesora tjelesnog odgoja, Vlade Bayera. Nakon što je upisala srednju školu, sudjelovala je u natjecanju “Mladi graditelji” kad je imala sedamnaest godina. Na tom natjecanju, izvela je pjesmu “Sviraj još, prijatelju” koja je pripadala preminulom pjevaču Kemalu Montenu i osvojila prvo mjesto.









‘Mlada žena koja izvodi rock glazbu’

Nakon toga, počela je nastupati s bendom Yudexi na plesnjacima i natjecanjima. Brzo je krenula u samostalnu glazbenu karijeru. Iako je učila strane pjesme koje je publika tražila, kod kuće je pjevala sevdalinke. Nije bila preterano romantična, a prva ozbiljna ljubav koju je doživjela bila je starija od nje pet i šest godina, naravno, nisu ostali zajedno. Nakon toga, preselila se u Beograd i upisala se na Prirodoslovno-matematički fakultet.

Međutim, to je predstavljalo prevelik financijski teret za Breninog oca, koji je radio kao medicinski tehničar. Stoga je Brena morala napustiti fakultet i vratiti se u Brčko. Nastavila je pjevati na zabavama, gdje je stekla reputaciju kao “mlada žena koja izvodi rock glazbu”.

U to vrijeme, novosadski bend Lira Show gostovao je u Brčkom i tražio novu pjevačicu. Na početku, Fahreta nije imala povjerenja u Sašu Popovića, između ostalog, zbog toga što nije pjevala narodne pjesme. No, uskoro su se dogovorili za suradnju unatoč protivljenju Breninih roditelja. Nisu željeli da im kći postane pjevačica u kafani, ali unatoč tome, Brena je odlučila krenuti putem glazbene karijere i otišla je na nastup u Bačku Palanku, piše Kurir.

Brzo je dobila stalni posao u hotelu Park u Novom Sadu. Brena je privlačila pozornost svojim izuzetnim talentom, ali i odjećom koju su mnogi smatrali provokativnom. Njezina težina bila je predmet kritika, no ona se osjećala dobro u vlastitoj koži i ponosno je pokazivala svoj izgled.

Sama je smišljala svoje kostime, koje je majka, iako s početnim neodobravanjem, sašila za nju. Ranih osamdesetih godina, Brena i Lira Show počinju izvoditi glazbu u hotelu Taš. Vladimir Cvetković, direktor hotela Taš i bivši košarkaš Crvene zvezde, preuzeo je ulogu menadžera i potaknuo Breninu glazbenu karijeru.

‘Dva su proroka bila presudna u mom životu’

U dva navrata u životu, Breni su proricali slavu i uspjeh u glazbenom svijetu, a prisjećajući se tih misterioznih susreta, Brena ne može, a da ne zaplače.

“Dva su proroka bila presudna u mom životu. Kad sam imala 14 godina, bila sam klinka koja nije toliko izlazila u diskoteke. Sjećam se da sam s mamom išla kod susjede, tete Sene. Došao je stariji čovjek i tražio čašu vode. Brzo sam ustala i dodala mu. Ušao je i sjeo u sobu. Pitao me čija sam te se odmah obratio mojoj majci i nastavio: “Vidi ovu tvoju kćer, bit će jako, jako poznata. Dokle god vidi svojim očima, toliko će daleko stići. Koliko raširi ruke, moći će novca uzeti.”

Tada sam već pomislila kakve su to gluposti. On je to sve pratio i rekao da ću biti poznata kao Josip Broz Tito, ja sam u tom trenutku rekla: “Ovo je totalna glupost, nešto što je nemoguće”. Pogledao me je i rekao mi: “Molim te, kad se to dogodi, sjeti me se. Misli na mene i zapali mi svijeću.” Sada ću plakati jer je to bio tako emotivan trenutak za mene. Tada sam bila dijete i nisam mogla ni zamisliti što mi je sudbina namijenila. I danas ga se sjećam, uvijek mu zapalim svijeću”, rekla je Lepa Brena gostovajući u emisiji Ognjena Amidžića, a potom se osvrnula i na proročanstvo babe Vange.

“Drugi put sam proricanje sudbine doživjela kad sam pjevala koncerte u Bugarskoj. Tada su mi rekli da moram kod babe Vange. Kad ste vrlo mladi, bojite se što vam budućnost nosi. Večer prije sam spavala na šećeru, jer su mi rekli da moram. Trudila sam se obući skromno, da me ljudi ne prepoznaju. Kad sam otišla kod babe Vange, rekla mi je: “Jesi li ti Lepa Brena?

Prije pet godina napisala sam u svojoj knjizi da ćeš se pojaviti i sići s neba. Žena srebrnoplave kose i da će vas narod Bugarske voljeti kao svoju. Udat ćeš se za čovjeka koji će nositi bijelu uniformu. Sagradit ćeš i veliku kuću u kojoj će biti na okupu svi koji pjevaju i sviraju, a ti ćeš rađati samo mušku djecu, nećeš imati djevojčica. U zrelim godinama radit ćeš fantastične poslove”. Baba Vanga mi je sve to prorekla i sve je na kraju bila istina. Prvo joj nisam vjerovala, ali kasnije sam shvatila da je sve što priča istina”, zaključila je Lepa Brena u emisiji.

Naime, Brena je za svoj 63. rođendan primila mnogo čestitki, svima se zahvalila putem Instagram storyja.