‘GOSPODINE STANKOVIĆ, SIGURNO STE DOBILI ISTU PLAĆU!’ Javio se ogorčeni gledatelj: ‘Ono je bilo negledljivo’

Autor: Dnevno.hr / Š.F.

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj emisije ‘Nedjeljom u 2’ prošlog je tjedna najavio novog gosta svoje emisije, šibensko-kninskog župana Marka Jelića.

”Šibensko kninski župan Marko Jelić u svibnju osniva novu demokršćansku stranku centra. Mogu sa svima osim sa Domovinskim pokretom i Radničkom frontom i kažu kako im nije cilj da HDZ dobije koalicijske partnere već da promijene Hrvatsku” napisao je Stanković.





Najavu smo mogli vidjeti i na službenoj Facebook stranici emisije, a prenosimo je u cijelosti.

“Gost emisije je Šibensko kninski župan Marko Jelić: 1. zašto osniva novu stranku? 2. hoće li ako uđe u Sabor koalirati s HDZ-om? 3. kako bi riješio neke od najvećih problema u Hrvatskoj, iseljavanje ljudi i manjak radne snage… to ćemo ga mi pitati, a koje pitanje biste mu vi postavili? odgovori “Nedjeljom u 3″ stajalo je u najavi emisije.

Očekivano, objava je, baš kao i nedjeljna emisija, privukla veliki broj komentara i reakcija na novog Stankovićevog gosta.

”Markan je bio kod nas u Njemačkoj i zna kako se kod nas u Njemačkoj plaća crkveni porez. Hoće li se zalagati da se i u Hrvatskoj plaća crkveni porez kao i kod nas u Njemačkoj? Hrvati su najveće ovce za šišanje u svijetu po pitanju crkvenog poreza. Hrvatska država plaća crkveni porez (Crkveno osiguranje) za svakog rimokatolika koji je njezin državljanin. I taj Hrvat rimokatolik kad dođe u Njemačku opet mora platiti crkveni porez iako hrvatska država to plaća za njega. Crkveno rimokatoličko osiguranje plaća dva puta. A ima i gore, ako je Hrvat rimokatolik, hrvatski državljanin, koji radi u Njemačkoj , slučajno živi u BiH, onda on mora platiti Crkveno osiguranje i u BiH. Dakle, tri puta plaća jedno osiguranje, pa gdje to ima?“ napisao je jedan gledatelj.

”Sve otpadnici iz HDZ-A, proračunati ljudi željni vlasti, navodni biznismeni kojima je potrebna politika da sakriju što su pokrali uz njih puno nesposobnih karijerista, razbijaju oporbu”, ”Kako objašnjava činjenicu da smo u bivšoj zemlji proizvodili praktički sve što smo mogli i za to imali dovoljno radne snage (i to unatoč tomu što su se radi ostvarenja pune zaposlenosti neka radna mjesta i izmišljala), a danas, nakon vjerojatno najvećeg tehnološkog napretka u povijesti čovječanstva u vidu informatizacije i digitalizacije koji je trebao umanjiti potrebu za ljudskim radom, imamo manjak radne snage iako ne proizvodimo gotovo ništa“.

”G. Stankoviću, nemojte opet od stabla ne vidjeti šumu. Davna emisija s gospođom Marinom Lovrić Merzel je bila strašno negledljiva zbog vaše nepripremljenosti da je bilo bolno gledati kako sad već nepravomoćna osuđenica briše pod s vama. No, vi ste za taj mjesec sigurno dobili istu plaću – bez umanjenja. Nemojte sad raditi limunadu s g. Jelićem i opet pokupiti punu plaću“ bili su ostali komentari.