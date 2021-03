‘GOSPODIN SAVRŠENI’ SVE PRIZNAO! GLUMIO SAM, ISPRIČAVAM SE JAVNOSTI: Evo zašto sam ostavio Hanu! U igri fatalna Claudia!

Autor: Dnevno

Goran Jurenec, široj javnosti poznat iz reality serijala ‘Gospodin Savršeni’ do najsitnijih detalja pojasnio je svojim pratiteljima na Instagramu, a njih je 59.6 tisuća, zašto je došlo do prekida s influencericom Hanom Rodić.

Vijest da više nisu skupa potvrdila je prekjučer Hana, ali ona nije bila previše riječita. “Danas sam stavila točku na odnos s Goranom i vrijeme je da to saznate. Trenutno mi je jako teško zbog svih stvari koje sam saznala. Zamolila bih vas za razumijevanje i podršku koja mi je sad stvarno potrebna”, kratko je poručila.

Iz Goranovog statusa sad nam je jasno koje je to stvari koje je saznala. Zapravo, riječ je o osobi, njegovoj bivšoj djevojci Claudiji koja je u međuvremenu ponovo postala Goranova sadašnja.

“Konačno sam spreman da progovorim, da vam isprčam istinu i javno priznam da sam napravio veliku grešku”, započeo je Goran svoje prvo obraćanje javnosti nakon prekida.

Brzo je pojasnio da prekid nije od prekjučer, nego da je uslijedio puno ranije, odnosno od trenutka kada je, kako kaže, “poslao Hanu za Zagreb”.









“Poslao sam Hanu nakon Božića za Zagreb i preselio sam se u London da počnem novi život. I da sam iskren, htio sam našu vezu prekinuti već prije godinu dana, ali onda se dogodio lockdown. Bili smo u Njemačkoj zatvoreni i jednostavno ju nisam mogao izbaciti, jer sam znao da nema nikog i da je ovisna o meni”, napomenuo je.

Kaže Goran da je uslijedila grozna godina s nekoliko svađa i velikih eskalacija. No, unatoč tome, dodao je, pokušavao je samog sebe uvjeriti da je Hana osoba s kojom može izgraditi budućnost. I to, iz razloga jer je pritisak u javnosti bio velik!?

Potom je počeo govoriti o svom odnosu s bivšom djevojkom.









“Jedina podrška, koju sam u to vrijeme imao, bio je kontakt s mojom bivšom curom Claudijom. I sada vam želim iskreno reći: počeli smo razvijati osjećaje jedan prema drugom”, priznao je.

Ponuda da se preseli u London presudila je. Otišao je ondje s Claudijom te je ponovio da je Hanu poslao za Zagreb.

“Kad sam saznao da se selim za London, vidio sam konačno jedno malo svjetlo u toj velikoj tami i mogućnost kako bih mogao naći izlaz iz svega. I ja sam htio konačno biti sretan i voditi život koji me ispunjuje. Zato sam poslao Hanu za Zagreb i preselio se sa Claudiom za London. Gledali smo to kao naš novi početak, koji smo već dugo tražili. Ne žalim zbog ove odluke jer sam pronašao ljubav. Žalim samo da prema Hani od početka nisam bio iskren i da sam ju lagao! Jednostavno nisam imao srca reći joj da volim drugu curu jer sam znao da će ju to skroz uništiti. Boli me srce što sam je toliko povrijedio, ali nisam ju mogao ostaviti samu i zato sam rađe sebe mučio umjesto da sam bio iskren”, veli.

Zbog svoje pogreške se ispričao Hani, ali ne samo njoj. Ispriku su dobili i njegovi pratitelji.









“Od sada želim iskren prema vama i ne želim vam ništa više odglumiti. Taj pritisak više ne mogu izdržati. Iz tog razloga ništa niste više na IG o meni čuli.”

Na koncu je zatražio oprost, i od Hane i od pratitelja.

“Nadam se da mi Hana i Vi možete oprostiti moju veliku grešku.”, poručio je.