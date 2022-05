GOSPODIN SAVRŠENI NAPOKON ODABRAO ONU PRAVU: ‘Ne mogu vjerovati da stojim ispred takve žene… Naša priča sada počinje!’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Nakon što je u dva turbulentna mjeseca upoznao 23 djevojke i pokušao s njima ostvariti romantičnu vezu, treći hrvatski ‘Gospodin Savršeni’ Toni Šćulac je u ‘dramatičnoj završnici’ odabrao Stankicu.

Prvo je odbio Karolinu. “Moje srce pripada drugoj”, rekao je dramatično. “Neočekivano, apsolutno… Zahvaljujem ti za svaki trenutak. Puno gtrenutaka te nisam razumjela, ali drago mi je što sam naučila puno toga uz tebe, razgovarati, reći kad me nešto zasmeta, reći kad mi nešto paše… Drago mi je što sam našla osobu koja me razumije i dala mi je potporu da sebe mogu još više upoznati. Nemoj misliti na mene, ja ću biti dobro, ali bit ćeš i ti”, rekla mu je fatalno na rastanku.

Toni je u jednom trenutku čak i pokušao zaplakati.

“Ne mogu vjerovati da stojim ispred takve žene”, rekao je Stankici. “Hvala ti od srca što si me pustila da ti se približim jer ne samo da si mi rekla koliko ti je teško i koliko netko mora biti poseban, nego si mi to pokazala. To ću pamtiti do kraja života”, rekao je Stankici.

“Cijela ova priča od početka je u mojim očima bila savršena. Ti si savršena žena u koju sam se zaljubio do ušiju i bez koje ja više jednostavno ne mogu zamisliti život. Moje srce pripada tebi i zato ću te zadnji put pitati – Stankice, uzimaš li ovu ružu”, rekao je Toni, a ona je odgovorila: “Da!”.

“Naša priča sada počinje!”, rekao je Toni, a ona je dodala: “Split, Banja Luka, što god!”.





“Ovo je više od toga po što sam došao, ja sam najsretniji čovjek na svijetu”, zaključio je Toni.

Prije velike odluke, uslijedio je niz emotivnih situacija. “Ja sve te naše uspomene nosim jako lijepo u glavi”, rekao je Karolini. Donio joj je i poruku njezinih djeda i bake. “Te sitne stvari ja zaboravim dok ih pričam, ali njemu ostanu u glavi”, nahvalila ga je.

“Od početka mi nikakav nije problem zamisliti Karolinu i sebe u glavi”, rekao je Toni o Karolini nakon što su se ljubili u vrtu. “Nekad si stvarno kažem, je li ta emlocija u tom trenutku potrebna?”, priznala je Karolina, a Toni ju je strastveno poljubio.

“Zadnji trenuci su teški, jesu lijepi, ali ne mogu izguštati kao možda neke druge trenutke. Nije relaks i romantika kako se čini, ima dosta emocija, dosta stvari unutra koje su previše”, otkrila je vidno emotivna Karolina.

“Nek pobijedi ona najbolja”, zaključila je Stankica i dodala da joj je Karolina u showu jedina prava konkurencija.

Prije odluke, Toniju su u posjet došle majka i sestra. “Zaljubio sam se u obje”, rekao je Toni, a sestra je začuđeno odgovorila: “Podjednako u obje?!”. Toni se ponadao da će majka i sestra bolje od njega procijeniti tko je od dvije finalistice žena njegova života.









Kandidatkinje su zato upoznale majku i sestru koje su postavljale pitanja tipa ‘možeš li se vidjeti s njim kao žena i majka’. Bilo im je, naime, važno da će buduća Tonijeva odabranica imati obiteljske i domaćinske aspiracije.

Majka je odabrala Stankicu. Sestra je, pak, bila suzdržanija. “Isključi mozak. Šta ti srce u milimetar, i to je to”, odlučna je bila Tonijeva majka.