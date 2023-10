Gorljiva obraćenica Simona Mijoković u oproštaju od fra Smiljana: ‘Javljao mi se u tišini na What’s Appu’

Autor: B.G.

Fra Smiljan Dragan Kožul preminuo je okrijepljen svetim sakramentima u ponedjeljak 2. listopada 2023. u Franjevačkom samostanu sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu u 82. godini života, 65. redovništva i 56. svećeništva.

Kožul je bio profesor, doktor crkvenih pravnih znanosti, crkveni sudac, karizmatik, egzorcist, osnivač Radija Marije i Pokreta krunice za obraćenje i mir.

Mijoković: ‘Uvijek je bio uz mene’

Tijekom svog rada održao je na tisuće seminara duhovne obnove u Hrvatskoj i inozemstvu, a sada se od njega na svojim društvenim mrežama oprostila i gorljiva vjerica, obraćenica Simona Mijoković.





“Posljednji pozdrav ljubljeni svećeniče Kristov”, započela je Simona svoju emotivnu objavu, a zatim je prepričala da je fra Smiljan već znao tko je ona u trenutku kada mu se došla predstaviti.

“Prije tako desetak godina .. došla sam na njegov susret u zajednicu. Sve je bilo u radosti, slavljenju i molitvi. S velikim poštovanjem prišla sam mu i rekla: ‘Hvaljen Isus i Marija’, pružeći mu ruku, ja sam Simona. A on meni ‘znam’ i da ga raduje moj dolazak. Znala sam doći k njemu u Siget i na svetu ispovjed. A on, on je bio uvijek uz mene. U tišini, u molitvi”, nastavila je Simona.

“Često bi znao komentirati statuse / svjedočanstva koje je malo srce ispisalo za Presveto Srce našeg života. Uvijek mi čestitao rođendane i rođenja djece. Uvijek bio pažljiv i pun ljubavi prema bližnjemu, a još češće javljao bi nam se u tišini na WP , blagoslivljajući nas, moleći za nas i slao poticajne tekstove i videe”.









“Fra Smiljane Kožul kao što si blago preminuo u Gospodinu na sveti blagdan Anđela Čuvara, neka te tvoj sveti Anđeo čuvar vjerno dovede u Kraljestvo Božje uz zagovor Majke Kraljice Svete Krunice koju si vjerno svjedočio u sve dane života svoga”, napisala je Simona u zaključku.









Podsjetimo, nakon 50 godina svećenstva fra Smiljan je i dalje vodio čak tri molitvene zajednice, tjedne susrete i nekoliko duhovnih obnova mjesečno, kao i najpoznatiju posljednju srijedu u mjesecu na kojoj se skupi i nekoliko tisuća ljudi. Kad se govori o pateru Smiljanu i plodovima njegova svećenstva, mnogi ističu da je bio egzorcist te njegovu službu ozdravljanja i oslobađanja.