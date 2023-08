Goranu Bregoviću zabranjen ulazak u Moldaviju: Vratili su ga nazad

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Vikend koji se danas privodi kraju za mnoge je obilježio Gustar Music Festival, koji se u Moldaviji održavao od 18. do 2o. kolovoza. Na njemu je trebao nastupiti i legendarni bosanski glazbenik, Goran Bregović – no do njegovog nastupa nikada nije došlo.

Naime, medijima je danas odjeknula vijest da je Bregoviću zabranjen ulazak u Moldaviju. To su priopćili sami organizatori festivala, no razlog ovoj zabrani nisu ponudili. Iako je već sletio na aerodrom u Kišinjevu, službenici su ga bez objašnjenja vratili nazad.

Bregović se nakon ovog incidenta ispričao publici koja se radovala njegovom nastupu. “Sa svim svojim glazbenicima obilazim cijelu Europu i nikada nigdje nije bilo problema,” započeo je glazbenik, komentirajući službeno priopćenje objavljeno na stranicama festivala.





“Jako volim vašu zemlju i uživam u svakoj prilici da nastupim u Moldaviji, posebno na ovako živopisnom i jedinstvenom festivalu. Jako mi je žao što sam ovaj put bio uskraćen za radost i zadovoljstvo da izađem pred vas,” zaključio je glazbenik.

Prošle godine Goran Bregović se nalazio u središtu velikog sudskog postupka. Tada je saslušan na državnom tužiteljstvu u Kotoru radi optužbi da je “zauzeo 4 kvadrata tuđeg zemljišta” prilikom izgradnje zida. Bregović je tada tvrdio kako ništa nije pomicao, već da je samo obnovio zid na istom mjestu gdje se vide tragovi starog zida.

Podsjetimo, Bregović je 15 godina bio gitarist proslavljene grupe Bijelo Dugme. Ovaj sastav je od 1974. do 1989. godine žario i palio prostorom bivše Jugoslavije, te su također smatrani najpopularnijim bendom bivše države.