Goran Višnjić priznao zašto ne želi da mu djeca žive u Hrvatskoj: ‘Mislim da im to ne treba’

Autor: I.D.

Poznati glumac Goran Višnjić ostvario je uspješnu karijeru u Hollywoodu, no čini se da mu život tamo nije bio najdraži. Sa suprugom Evom i djecom već godinama živi u Engleskoj, a povremeno posjećuju Hrvatsku. Obitelj Višnjić preselila se iz Los Angelesa u englesko selo kako bi živjeli u prirodi. Sada provode puno vremena vani, voze bicikle i surfaju. Njima je bilo važno da, kada Goran završi sa snimanjem, može s djecom biti u prirodi i na svježem zraku, a ujedno biti dovoljno blizu Hrvatskoj. “Preselili smo se u Englesku da nam djeca zdravije odrastaju, da idu biciklima do škole i da imaju prirodnije djetinjstvo bez straha od masovnih ubojstava koja u zadnje vrijeme jako često pogađaju Ameriku”, ispričala je Eva jednom prilikom. Par je u braku je od 1999. godine, a zajedno imaju kćerku Sofiju, i sinove Viga i Tina. Eva je prije nekoliko godina progovorila o njihovom životu. “Jako sam sretna što smo svi zajedno, a Zagreb kad vidim uvijek se oduševim. Obožavam ovaj grad, zaista ima dušu i voljela bih se vratiti ovdje”, rekla je za Green.hr. Objasnila je i kako se prehrana njene obitelji temelji na veganstvu, a od takve hrane ne odustaju ni na praznike. Iako su dobili punu podršku obitelji i prijatelja za veganstvo, znali su se susresti s ružnim komentarima.

Negativne komentare dobivala su i njihova djeca u školi

Prijateljica iz Amerike poslala im je fotografiju svog sina kako drži krvavog zeca uz opis “njegov novi ljubimac”. Evu je to zgrozilo. “Blokirala sam je potpuno iz života jer ne želim trpjeti nikakve provokacije. Trenutno su svi moji prijatelji vegani, osim članova familije. S njima nisam imala nekih posebnih rasprava. Kod nas u obitelji srećom nema takvih svađa. Goranova mama stvarno jako pazi i snaha isto. Ona se trudi oko mojih klinaca i svaka joj čast. Uvijek im napravi rođendanske veganske torte i to je predivno”, poručila je.

Negativne komentare dobivala su i njihova djeca u školi. “Moj sin je tad imao sedam godina i došao je kući izbezumljen. Govorio je koliko su mlijeko i mliječni proizvodi nezdravi i onda su ga druga djeca napala. Mene su tad pozvali na razgovor i rekli da moja djeca moraju prestati sa svojim uvjerenjima. Na što sam ja rekla da to nisu uvjerenja nego da su to znanstveno dokazane činjenice. Rekla sam im da mi, po zakonu, moraju pomoći da moja djeca ne doživljavaju maltretiranje. Onda je došlo do promjene”, ispričala je Eva.

Svojedobno je Goran gostovao u jednoj emisiji i otkrio zašto s obitelji ne živi u Hrvatskoj. “Jedan od razloga zašto smo u Engleskoj, a nismo u Hrvatskoj je to što u Hrvatskoj ipak više ljudi zna tko sam. Koliko god je to nekad zahvalno jer vam se možda progleda kroz prste za neke stvari, s druge strane djecu gledaju ili pozitivno ili negativno kroz njihovog oca. Mislim da im to ne treba, ne želim da imaju to breme. Vidio sam jako puno primjera gdje su roditelji poznate osobe, a klinci se u tome pogube”, rekao je glumac.