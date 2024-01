Goran Karan doživio dramu na gaži van Hrvatske: ‘Nekako smo utekli, bili smo na rubu’

Autor: Barbara Grgić/7dnevno

Za moj Božić je dio autorskog solo mjuzikla Gorana Karana pod nazivom “Ljubav je fer”, a kao singl ovaj vrsni dalmatinski izvođač i autor predstavio ga je u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a i maestrom Mironom Hauserom. Iako im je ovo prva suradnja, njihova dobra kemija i odlična glazba osvajaju na prvo slušanje. Upravo nam je to bio povod da sjednemo s Goranom Karanom i ne samo rezimiramo godinu nego i otplovimo u bespuća mašte, sjećanja i snova.

“Za ovaj Božić” pjesma je koja je stara jedva godinu dana. Napisao sam je na putu, i to nevjerojatno, ali istinito, kada sam bio u Indiji. Jedno dva, tri dana motala mi se nekako po srcu i po glavi – uzeo sam gitaru i napisao je. Već u tom trenutku imao sam osjećaj da bi je trebalo snimiti s big bandom, s jazz-orkestrom… Tako da se čuju puhači, da bude sve swing, da bude kao Frank Sinatra, ali bez onog sumnjivog društva u kantunu, ili Dean Martin, samo bez alkohola. Nikša Bratoš napravio je produkciju i aranžman za pjesmu, a Miron Hauser raspisao aranžman za orkestar i dirigirao”, otkrio nam je Karan.

‘Bila je ovo dobra godina’

“Mislim da je bilo 18 ljudi, plus ja, ako sam dobro brojio. Znači, živa svirka, sve je relativno brzo išlo kao i uvijek kad ljudi stvarno znaju svirati, kad se dobro napiše pjesma i kad se sve nekako složi. Tada zaraste cijela pjesma – i stihovi i glazba i aranžman i produkcija. Stvarno sam uživao i stvarno, stvarno sam zadovoljan kako je sve ispalo”, dodao je Karan.

Naime, po svemu sudeći, Karan je imao odličan način da začini kraj godine. Na pitanje kakva je prema njemu bila 2023. te po čemu ćete je pamtiti, on je odgovorio: “Ovo je bila godina s puno, puno sviranja i puno susreta s ljudima. Jedna zaista, meni osobno, vrlo, vrlo dobra godina. Pamtit ću je po praizvedbi spomenutog solo mjuzikla “Ljubav je fer”. Pamtit ću je po puno tih lijepih koncerata, puno susreta s dragim ljudima i realizaciji nekih pjesama koje su dugo klijale u srcu i sazrijevale.

Evo, sad su konačno procvjetale pa će donijeti i ploda – ljudi će imati priliku da ih čuju i, ako im se svide, izraze svojim voljenim osobama nešto tim stihovima i tom glazbom. Ali zaista, jedna divna godina. Puno sam bio i na Bačvicama, kupao se, sve skupa je bilo onako taman. Tu i tamo poneki izazov, nešto što treba riješiti, nešto što gori, što treba ugasiti… Ali bila je ovo dobra godina.

‘Nekako smo uspjeli uteći, na rubu smo bili’

Pitali smo pjevača kako je proveo ove blagdane, otkrio je da je bilo puno nastupa diljem Europe. “U posljednjih 40 dana ove godine bio sam i idem u, ja mislim, devet zemalja. Bilo je različitih nastupa, koncerata s bendom, gostovanja, božićnih nastupa… Poljska, Slovačka, Slovenija, Austrija – zaista sam bio na sve strane i to je jedna velika radost, ali bilo je prilično zahtjevno. Nedavno se kroz Poljsku za nama vukla, kao da se zakvačila na onu kuku od auta, ona velika oluja što je zatvorila aerodrom u Münchenu. Nekako smo uspjeli uteći, na rubu smo bili, ali dobro da je auto imalo pogon na sva četiri kotača. Inače, blagdane sam, usred tih radnih aktivnosti, proveo doma, što je sjajno, baš mi je drago”, dodao je.

Karan je u jednom intervjuu rekao kako u ovom mjuziklu pokazuje najiskreniju verziju sebe. Na pitanje prihvati li čovjek s godinama čak i one dijelove koji mu se ne sviđaju u vlastitom biću ili ta borba traje cijelog života, on odgovara: “Dakle, tijekom godina koje su prošle vidio sam da dosta stvari koje sam ja sebi zaželio u određenom vremenu i učinio sve što je u tom trenutku bilo u mojoj moći da se dogode, jednostavno se nisu dogodile. Međutim, ono što je lijepo vidjeti jest to da se to nekako, kad dođe vrijeme za to, što je meni nekako nedohvatljivo, u tom trenutku ipak dogodi. To mi je pokazalo da se ponekad žurim s određenim procjenama i da generalno rečeno kasnim u razvoju jer se to dogodi kad sam ja spreman za to. Neke želje ti se srećom ne ispune jer se ne bi bio spreman nositi s posljedicama svega toga skupa.”









‘Povjerovao sam u to da je ljubav fer’

“I to je sad nekakva radosna sreća – situacija u kojoj vidiš da će se stvari dogoditi, ali ako bude trebalo. Ustvari, povjerovao sam u to da je ljubav fer i da će u životu biti sve kako treba i da smisao svake patnje zaista postoji, kao i svake situacije koja ti je možda neugodna, da je to zapravo nakon kraćeg negodovanja – ili duljeg, ne znam – prilika za osobni rast. Jer na kraju krajeva, lako je biti dobro kad je sve dobro, ali karakter gradi reakcija. Reakcija na situacije u kojima ti nije lako, u kojima ti nije ugodno, u kojima treba donijeti neke teške odluke kad se suočiš s tim likom iz ogledala pa ti se možda koji put ne svidi ta osoba, a opet s njom moraš živjeti cijeli život”, priznao je Splićanin.

Kada piše pjesme, Karan nam je otkrio postoje li osjećaji za koje teže nalazite riječi od drugih i je li teže verbalizirati bijes ili određenu ništavnost, tupilo nakon silnih proživljenih emocija, kad ne zna u kojem ćete smjeru dalje sa životom. “E, zacjeljivanje rana, to je dobro. Međutim, ljubav je skup svih emocija. Znači, u njoj je sve, i slatko, i gorko, i ljuto, i slano, i sve je tu. Tako da određeno vrijeme, određena faza odnosa nosi sa sobom i osjećaje koje onda upleteš u riječi, pokušaš ih riječima dočarati”, priznaje.

“Zanimljivo je da, kad se baviš nekim svojim najosobnijim, najprivatnijim detaljem, iz tog proiziđe univerzalna poruka. Na neki način je ljudi najlakše pretvore u vlastitu vrijednost i prihvate. Na kraju krajeva, sve te pjesme koje pišemo izrazi su uže ili šire sebičnosti. Ili je dođi ili je ostani ili je oprosti, idem – to je nekoliko od ovih generalnih faza. Međutim, sve dok se netko ne odluči poljubiti uz tu pjesmu koju pjevaš ili koju si napisao, dotad ta pjesma ostaje samo na razini tvoje izražene želje. Dok ljudi tu uspavanu potencijalnu ljepoticu od pjesme ne odluče oživiti svojim poljupcima i dati svojim životom priliku da ona bude zvučna slika njihove ljubavi, dotad je sve to skupa samo jedna zatvorena kutijica, kocka mala u kojoj ti nešto tu nekomu”, nastavlja.









‘Nemam uopće komentar na to’

Na pitanje je li čovjek po prirodi trodimenzionalan – odnosno – mora li baš svatko biti nečiji i jesmo li mi stvarno potpuni tek u odnosu s drugom osobom, pjevač nam je priznao da svaka osoba ima skup osobina koje ju čine posebnom. “Netko traži nekoga, nekomu ne treba nitko. A opet, ponekad ni tebi ne treba nitko, a trebat će ti kasnije, a i ovomu kojemu je trebalo, možda će mu biti previše. Tako da sve te stvari nemaju svoju stalnu, definitivnu situaciju. Nisu okamenjene. Sve je to vrlo dinamično. Mislim, život je pokret. Simptom života su želje. Ponekad su ovako, ponekad onako. Međutim, to je, opet kažem, osnovno. I na svakomu je da nađe put do toga što mu treba i kako mu treba. Taj eksperiment može biti zanimljiv, da tako to kažemo. A jesmo li mi potpuni? Mislim, mi smo sami po sebi na neki način potpuni napravljeni, ali opet, bez služenja nekoga, nema začina u životu, nema svrhe, jer nikomu ne činiš dobro”, otkrio je Karan.

Pitali smo pjevača kako komentira stanje na hrvatskoj glazbenoj sceni, a kako na regionalnoj te podliježe li hrvatska glazbena scena zapadnom ili istočnom melosu. “Nemam uopće komentar na stanje na glazbenoj sceni. To je kao i sve drugo, stvar vlastitog izbora. Ja zaista i mislim i osjećam, a zapravo i znam, da se ne treba miješati u to što se komu sviđa. Osoba će prema vlastitoj osobnosti, karakteru i potrebama odrediti što je…

Ma neće ni odrediti, nego će osjetiti što je gađa u srce, što ne. Te podjele, lijevo, desno, gore, dolje, crveno, plavo… Dragi Bog je napravio svijet šarenim. Njemu se sviđa šareno. Ja to cijenim, cijenim stvarno različitosti jer one čine život zanimljivim. Na kraju krajeva, upoznaješ nešto, učiš, a svoje držiš. Dragi ljudi, ne dajte nikomu da vam objašnjava što trebate slušati. Vi slušajte što vam je srcu milo. Kako budete išli kroz život, neke pjesme će ostati, neke će otpasti, doći će neke nove… Nemam nikakav problem s time da svatko sluša što je njega volja. Zapravo, to je jedino ispravno”, objasnio je.

‘Danas je aktualna digitalna sveprisutnost’

Da svako vrijeme nosi svoje, a način konzumacije i stvaranja glazbe danas doveo nas je do toga da se svatko može nazvati glazbenikom. Što to čini glazbi kao takvoj, Karan je priznao: “Prvo, mislim da je stvarno glazba u svačijem srcu. E sad, između htjeti i moći često je bitno i znati. Međutim, najvažnija je iskrenost. Zapravo, ljudski glas je najbolji instrument zato što je u stanju reći riječ. Riječ može imati više značenja, ali na neki način usredotočuje svrhu te pjesme. Danas je aktualna digitalna sveprisutnost. Na kraju krajeva, svatko je postao urednik, kako bih rekao, svoje prezentacije. Sve digitalne mreže dopustile su svima da se pokažu u svjetlu kakvo vole.

To čini veliku mogućnost izbora. Znači, na svakom mjestu u svijetu može se pojaviti nekakav genijalac, nekakva osoba koja ima srce u svojoj pjesmi koju možeš otkriti. No važno je znati da bi bilo dobro skriti se malo i pod digitalni kišobran da se obraniš od svih pokušaja koji ti možda ne odgovaraju uvijek. Danas znaš, ta mogućnost izbora je sjajna, međutim, velika je to samoposluga trenutno, previše artikala. Onda kad ih gledaš, u određenom trenutku ti možda bude da ne znaš više koji uzeti od svega toga. Opet, ljudi se često i zatvaraju u te neke već poznate stvari da bi se osjećali udobnije, da bi se znali, da bi se pomogli. Zapravo, pjesma je, sama po sebi, ljubavna pjesma, ona je terapija, vrhunska. Ona je na časnom drugom ili trećem mjestu, odmah poslije zagrljaja i poljupca”, dodaje.

‘Htio bih ih pitati kako bi danas rekli – volim te’

Pjevač nam je otkrio kakvu on glazbu sluša. “Na mojoj playlisti su stvari koje ja u tom trenutku mogu osjetiti i razumjeti, znači ima stvarno svega iz svih vremenskih razdoblja. Ne znam, od klasike, još od Carusa, instrumentalne glazbe, Stinga, šlagera, rock-glazbe, sve do suvremenih pjesama za koje čak ne znam ni tko ih izvodi – samo mi je bitno da se pjesma meni događa. Inače, zato ne volim držati radio upaljenim, previše mi šeta lijevo-desno, ne mijenjaju se moje emocije tom brzinom”, otkrio nam je.

Da ima priliku postaviti pitanje nekom pjesniku koji više nije među nama, Karan je otkrio kome bi postavio to pitanje i koje bi to pitanje bilo. “Da imam priliku postaviti pitanje nekom pjesniku… Neke od tih ljudi sam imao prilike upoznati, ali nisam bio ni u godinama ni na razini s njima da bih mogao išta pitati. Evo, recimo, Momčilo Popadić, kojega ljude znaju po pjesmama “Oprosti mi, pape”, “Tonka”, “Skitnica”. Njega bih pitao zašto Tonka treba reći cvrčak i zašto treba reći more. Nek’ nešto brzo kaže na to. Pitao bih Jakšu Fiamenga koja je to “pisma iz đardina smantala vašeg sina da cili vik je slidi, zlatnin nožen posrid srca probola ga neka grca, nek cijeli šug iscidi”, koja je to pjesma bila? Ma u stvari, sve te pjesnike bih ja htio pitati kako bi danas rekli – volim te”, rekao nam je Goran.

‘Ne bih li se i ja prosvijetlio’

Pitali smo Karana da ima priliku sjesti s nekom poznatom osobom na večeru, on nam je priznao: “O, pa to je zanimljivo pitanje. Zapravo, ne znam bih li smio sjesti za stol s njima, sjeo bih radije na rub stola da čujem njihove razgovore. Evo jednog od izbora: Isus Krist, William Shakespeare, Srila Prabhupada i Nikola Tesla. Pa da čujem što govore, ne bih li se i ja prosvijetlio!”

Da se na minutu ima priliku vratiti na samo jedan nastup tijekom svih ovih godina karijere, pjevač nam je otkrio koji bi to nastup bio. “Uh, jedan nastup… Nekoliko ih je bilo ključnih. Jedan u Splitskom teatru kad je sve krenulo. Zaista je bilo prekrasno! Nakon toga je bio nastup na Peristilu u Splitu. Pa je onda bila “Naša bila štorija”, još jednom u Splitu. Sad od novih situacija, u Dubrovniku na Lovrijencu, tijekom praizvedbe “Ljubav je fer”. Da je u tom trenutku kad je krenuo koji od tih nastupa završio moj životni film, da je krenula odjavna špica s imenima, ne bih imao ništa protiv. Sve su te priče mogle lako biti sretan kraj moje priče, ali kako nisu bile, onda ima biti da je nebo zainteresirano za mene, da ima dalje, ima bolje. Ajmo vidit što je to. Pa ćemo tako gledati i 2024. što dolazi”, zaključio je Goran Karan.