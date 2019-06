Goran Jurenec fotografijom na Instagramu izludio fanove! Možete li vjerovati da je ovo obuo?!

Autor: Dnevno

Goran Jurenec (38) njemački je model hrvatskog podrijetla. Javnosti je bolje poznat iz reality showa “Gospodin savršeni” te iz turbulentne veze s mladom Hanom Rodić (21). Na Instagramu ga prati gotovo 45 tisuća ljudi,a na fotografijama ima po nekoliko tisuća likeova i stotine komentara. Jednom fotografijom je i večeras počastio svoje pratitelje, a ovaj puta je ona potpuno izbezumila obožavatelje.

Dva su razloga za to, prvi je taj što je Goran na fotografiji bez majice pa smo sigurni kako postoji dio populacije, osobito ženske, kojima je taj prizor ugodan oku. Druga stvar je pak ta što Goran na nogama nosi popularnu ljetnu obuću – espadrille – i to u ROZOJ boji. Iako bi neki očekivali da će na to dobiti negativne komentare, oni su većinom pozitivni. -Brutalne su ti slape, -Di si kupija slape , samo su neki od komentara.

Koji je vaš dojam?