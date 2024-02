Goran Ivanišević nije u svađi sa sinom: Viđeni u zajedničkom izlasku

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Prvi dan Davis Cupa u Varaždinu nisu propustila brojna poznata lica i ljubitelji sporta. Meč Marina Čilića i Zizoua Bergsa pratio je suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Jakov Kitarović u društvu, a viđen je i izbornik Zlatko Dalić.

Osim njih, na tribinama su Čilića bodrili Goran Ivanišević i njegov 16-godišnji sin Emanuel Ivanišević, kojeg je dobio u braku s bivšom suprugom Tatjanom Dragović. Inače, mladi Emanuel krenuo je očevim stopama kao perspektivan mladi tenisač, a mnogi komentiraju kako je očeva slika i prilika.

Zajedničkim pojavljivanjem Ivanišević je demantirao određene tvrdnje koje su se pojavile nakon što su objavljene navodne SMS poruke između njih dvoje, što je bacilo sumnju kako su otac i sin u lošem odnosu.

Prošle godine Ivanišević je za IN Magazin otkrio i kako bi volio trenirati svog sina. “Volio bih u svojoj sportskoj karijeri još njega trenirati jednoga dana. Sad, hoće li se to dogoditi ili ne… To je jedna od mojih najvećih želja u životu i za sad igra, dobar je, ja sam mu to na pomoći šta god treba”, rekao je.

Emanuel je drugo dijete koje je Goran dobio s bivšom suprugom Tatjanom Dragović. Rođen je u Njemačkoj, u klinici Grosshadern, a Goran je bio prisutan na njegovom porođaju. Osim njega, Goran s bivšom suprugom dijeli 20-godišnju kćer Amber, dok je 2018. godine sa sadašnjom suprugom, radijskom voditeljicom Nives Ivanišević dobio sina Olivera.

Podsjetimo, bivši supružnici Tatjana Dragović i Goran Ivanišević krajem prošle godine našli su se u centru pozornosti nakon što je Dragović otkrila da je Ivanišević podignuo tužbe protiv nje i njihove kćeri Amber, a Tatjana je njega tužila za obiteljsko nasilje. Sa svojim optužbama odlučila je izaći u javnost te je čak dijelila njihove privatne poruke.

No, Dragović zasigurno nije očekivala da će Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu odbaciti njenu kaznenu prijavu protiv Gorana, što se u konačnici i dogodilo.

Goran je, prema pisanju Nacionala, tražio polovicu stana i da kćeri više ne plaća alimentaciju, kao i povrat dijela imovine koja joj je pripala temeljem njihovih ranijih međusobno potpisanih sporazuma. Ne ulazeći u detalje objavljenih poruka, Ivanišević se kratko očitovao putem društvene mreže.