Goran i Ecija Belošević simpatičnim videom htjeli otkriti spol bebe, a onda je sve pošlo naopako

Autor: B.G.

Atraktivna bivša voditeljica Ecija Ivušić i bubnjar Goran Belošević na svom su Instagram profilu organizirali party na kojem su otkrili spol bebe.

Gender reveal video je u jako kratkom roku, samo 15 minuta po objavi, prikupio više od 300 lajkova.

Goran i Ecija na videu istovremeno otvaraju konfete, ali Goranu iz konfera iskoče plavi ukrasi, dok Eciji nešto kasnije iskoče ružičasti. Budući roditelji ovim su videom na trenutak zbunili svoje pratitelje, a onda je došao njihov ljubimac Rio, koji je oko sebe imao zavezane plave balone te time otkrio da će sretni par uskoro dobiti dječačića.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ecija Belošević 🤍 (@ecija_ivusic)

“Neka tata uvijek uskoči ako mama zaglibi kao na videu, i obrnuto. Ne brini, bit ćeš naša kap vode na dlanu dok god smo živi. Jedva te čekamo anđele naš”, napisala je Ecija ispod videa.









Podsjetimo, Ecija se udala za Gorana u rujnu prošle godine na otočiću Vrniku kraj Korčule, nakon što ju je on iznenadio romantičnom prosidbom u Italiji, i to nakon samo šest mjeseci veze.

“S obzirom na to da sam ja porijeklom s Korčule, odnosno iz Vela Luke, a na taj otočić Vrnik sam došla prije par godina… To je toliko bajkovito mjesto da sam rekla, ‘ajme, ja bih se jednog dana ovdje htjela udati’, to je stvarno priča istinita. I nisam imala pojma da će se godinu dana nakon toga desiti da ću upoznati Gorana i vrlo brzo sam njega dovela, prošlo ljeto tamo…”, ispričala je jednom prilikom za In Magazin.