Goran Bogdan nas izvrijeđao u srpskim medijima: ‘Ma boli me k***c za Hrvatsku’

Jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca Goran Bogdan omiljen je na području cijele bivše Jugoslavije. U Srbiji je posebno zapažen po ulozi Mustafe Golubića u seriji “Sjenke nad Balkanom”. Kako je kazao za srpske medije, posebno mu se svidjela nit dobrog u liku kojeg tumači.

“To dobro možemo naći u djelima Andrića i Selimovića i tiče se svih nas koji živimo na ovim prostorima. Plemenitost, mističnost i dubina romantičarske ideologije koju smo tako olako odbacili između ostalog simbolizira Mustafa Golubić. Ideologije su uvijek osobne, ali treba cijeniti luđačku energiju u kojoj iz sela pokraj Stoca netko dospijeva na studije prava u Beograd i nakon toga iz vjere bolji svijet uspijeva naučiti 12 jezika i djeluje na povijest na direktan način”, kazao je Bogdan.

“Znamo što je Mustafa Golubić radio, ali i Bruno Ganz je igrao Hitlera pa smo svi bili zaljubljeni u tu ulogu, a ne u Hitlera samog. Generalno imamo potrebu da na čudan način interpretiramo povijest kao što je to slučaj u Hrvatskoj s fašizmom i njenim pozicioniranjem kroz NDH. U cijeloj Europi je u tijeku renesansa desnih idelogija koje se graniče sa fašizmom, a mi jugoslavenske antifašističke pokrete danas tretiramo kao žučnu kesu koju treba odbaciti”, kazao je Bogdan i dodao da je vjerojatno riječ o želji s osudom koja je sama po sebi nije inteligentan čin. Dodao je da narodi na prostoru nekadašnje Jugoslavije pate od ideje da su moćni, iako u realnosti malo što ovisi o nama.

Novinari su ga pitali kako komentira činjenicu da Hrvati nisu htjeli otkupiti seriju. “Ma boli me k**ac za Hrvatsku i za to što serija tamo nije emitirana. Slobodno to napišite”, oštro je poručio Goran, a cijelu njegovu izjavu možete pročitati ovdje.