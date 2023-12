Goran Bare obećao da neće piti u Areni, komentirao Prijović i Brenu: ‘Kao da su na Olimpijadi’

Autor: I.D.

Goran Bare & Majke rock su legende ovih prostora i opravdano tu titulu nose već desetljećima. Zagrebačka publika 22. prosinca imat će prilike uživati u najvećim hitovima kao što su “Budi ponosan”, “Mene ne zanima”, “Mršavi pas”, „Teške boje“, „Vrijeme je da se krene“ te mnogi drugi. “Više ne izlazim pijan na binu niti drogiran. To je veliko olakšanje za bend, to su me oni sami zamolili. Ja sam im obećao i toga se držim. Evo već godinu i pol dana… On mi je mrtav-hladan iskreno rekao da ne ide, da mu je teško dogovoriti bilo kakvu svirku, ljudi su izgubili povjerenje…, promotori i drugi”, pričao je Bare za 24sata.

“Sve dok nismo počeli raditi dobre koncerte. Normalno, onda se proširio dobar glas. Ja sam svom bendu obećao: ‘Od mene više nećete doživjeti to da budem na bini onakav kakav sam bio prije, da blebećem svakakve gluposti’. Od tada su nam koncerti prepuni, punimo sve živo, jako je velik interes, čak ne možemo toliko ni svirati, već sam omatorio, moramo čak neke koncerte reducirati. Ja ne mogu to sve izdržati, a ni bend, nisu ni oni u cvijetu mladosti”, otkrio je Bare.

‘Popiješ jednu, drugu, treću, četvrtu…’

Pjevač je otkrio kako mu je na novom režimu dosta bolje i objasnio je zašto je pijan izlazio na pozornicu. “Meni je jednostavno prije koncerta bilo dosadno. Popiješ jednu, drugu, treću, četvrtu, pa dok dođe koncert ti si mrtav pijan, onda blebećeš gluposti, trkeljaš… Uglavnom, nije dobro. Nije bilo dobro i moralo se nešto promijeniti. Drastično. I to smo napravili. I od tada zaista kao da je neka nova mladost”, priča Bare.

Bare se osvrnuo i na fenomen Aleksandre Prijović, koja je rasprodala čak pet zagrebačkih Arena, a onda ju je povezao s Lepom Brenom.

“Kao da su na Olimpijadi. Mora Brena sad prestići Prijovićku. Pa će onda Prijovićka opet morati prestići Brenu. Ne znam iskreno tko je Aleksandra Prijović niti ću ikad saznati. Baš me briga, iskreno. Ali je fenomen, kao magnet, očito privlači ljude”, zaključio je.









Najavio je Bare da će repertoar za ovaj koncert biti nešto drugačiji: “Bit će prošireniji. Trudit ćemo se da bude super, svirat ćemo dva sata. Ako ljudi budu htjeli još, napravit ćemo još jedan bis. A ako budu htjeli još jedan bis, svirat ćemo još. Uglavnom, ljudi će diktirati, a mi svirati. Repertoar će biti drugačiji zbog atmosfere pred toliko ljudi.”