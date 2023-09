Goran Bare ipak neće pjevati u Ciboni, otkazali mu koncert: ‘Poludio je kada je to čuo’

Autor: I.D.

Koncert Gorana Bare i Majki, koji je bio zakazan za 30. rujna u Košarkaškom centru Dražen Petrović, je odgođen iz tehničkih i sigurnosnih razloga. Novi datum i lokacija koncerta u Zagrebu će biti objavljeni idući tjedan.

Oglasio se i Bare

“Žao mi je što se ovo dogodilo, ali s obzirom na to da se radi o tehničkim i sigurnosnim razlozima, morali smo otkazati. Ne brinite, idemo dalje, bitno je da će koncerta biti, ja sam spreman”, rekao je Bare, prenosi Večernji list.

Naime, kupljene karte neće propasti, već će ih ljudi moći zamijeniti ili dobiti povrat novaca preko Eventima, poručio je Ivan Belko u ime organizatora.





“Ispričavamo se svima zbog eventualnih neugodnosti“, rekao je.

‘Mogli smo imati koncert, ali…’

Menadžer i član benda Alen Tibljaš komentirao je otkazivanje koncerta za 24sata.

“Prije nekoliko dana počeli su radovi u dvorani i teleskopske tribine nisu upotrebljive, opasne su. Mogli smo imati koncert, ali na odgovornost organizatora, što ne dolazi u obzir”, rekao je i poručio kako će pronaći drugu dvoranu i datum za koncert.

“Bare je ‘poludio’ kada je čuo. Bio je nabrijan, motiviran i spreman za koncert, i sada je zbog ovog otkazan”, poručio je Tibljaš.

Nedavno je Bare komentirao domaću scenu

Podsjetimo, Bare je već neko vrijeme po medijima reklamirao koncert u Ciboni, tom je prilikom otkrio mnoge zanimljivosti o današnjoj glazbi.

“Ovo što sad ja čujem na radiju, to mi ne zvuči ni na što zapravo. To jednostavno…Ne želim nikoga vrijeđati, ali to je udaranje. Nekakve djevojke pjevaju: ‘Aaa…Move your body’ Ovo-ono, tamo-vamo, trči, vrati se, donesi i tako..,Mislim…”, suzdržavao se glazbenik od izražavanja svog mišljenja, no voditeljica emisije “Kod nas doma”, Barbara Kolar, uspjela ga je navesti da kaže još koju riječ o domaćoj glazbi.









Uz to, o suradnji s rock ikonom i glazbeni producent i basist Majki, Mario Rašić imao je ponešto reći o Baretu u Top radiju: “Ljudima se jako sviđa što je iskren. U svojim tekstovima je iskren. On pjeva svoj jad i čemer i bol i ljubavi.. On ne otvara usta bez veze”.