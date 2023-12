Goran Bare ima averziju prema blagdanima: ‘Od malih nogu ne znam što je Božić, Uskrs’

Autor: I.D.

Rock zvijezda regije Goran Bare i Majke pripremaju spektakl u Areni, a za Top radio Bare je otkrio kako svaki dan imaju probe te da rade na novom spisku kako bi sve to drukčije dočarali publici. “Uglavnom, ono je fantastičan popis pjesama, ali ne želim ljude zamarati stalno istim popisom, da već znaju koja pjesma slijedi. Osim toga što usavršavaju svoje glasovne i muzičke sposobnosti, neće izostati ni onaj vizualni dio: Baš sam gledao nacrte pozornice i kako će izgledati svjetla. Ma to će biti mrak”, rekao je Bare.

Prije Gorana Bare i Majki publiku će zagrijati Vili Gobac sa svojim bendom Donkey Hot: “Iako nismo baš navikli na predgrupe, prije nas će jedno sat-dva svirati Vili Gobac sa svojim bendom Donkey Hot. To je jedna nova snaga”, rekao je Bare. Što se tiče novog albuma, Bare ističe kako je trebao biti gotov do koncerta u Areni, no do sada su izdali dva singla s nadolazećeg albuma jer žele da album bude što bolji

‘Jednostavno sam nervozan jer želim da se to pamti’

“Ne želim ići dolje već gore. Album će zaista biti puno bolji i jači od ovoga do sada. Znači, na tragu pjesme “Rođen za suze”. To će biti jedan specifikum koji se ne može ni s čime usporediti. Kad ti jedan Žika Jelić kaže “kako ste to…joj”. Mislim, ne želim se sada hvaliti, ali ja nisam više tu kompetentan da išta kažem. On je sve rekao”, otkriva Bare.

Kada je riječ o tremi, Bare je navikao svirati pred velikim brojem ljudi, no priznaje da je nervoza prisutna: “Ja sam to već doživio puno puno puta – od Fiju Briju do Beograda i Zagreba kada sam nastupao pred 50.000 ljudi. Nemam tremu, no jednostavno sam nervozan jer želim da se to pamti. Da ljudi imaju o čemu pričati do ljeta, dok se ne izda novi album”, kazao je.









‘Najljepše mi je kada sam sam’

S obzirom na to da se bliže blagdani, Bare je objasnio zašto ne obilježava blagdane: “Za mene su blagdani imaginarni pojmovi jer mene roditelji nisu navikli na to. Ja od malih nogu ne znam što je Praznik rada, Božić, Uskrs, Nova godina. Nikad nisam dobio poklon, osim od djevojaka i žene. Najljepše mi je kada sam sam, kada gledam film, kada me nitko ne gnjavi. Ili kada se derneči da se ruši zgrada. Ili jedno ili drugo”.

Za kraj je Bare sebi zaželio da “napravi tu albumčinu, da to razvali”, a svojim slušateljima da im se ispune sve želje u 2024, ali samo one pozitivne, a i poručio im je što ih čeka u Areni Zagreb: “Ljudi, pripremite se za nešto neuobičajeno! Bit će najbolje na svijetu! Želim da se na koncertu provedete najbolje na svijetu i da pričate o tome do ljeta, dok se ne izda novi album”.