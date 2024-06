Gopcu se omaklo u prijenosu uživo: ‘Toliko smo dugo zajedno, kao brak bez odnosa’

Autor: G.B.

U specijalnom izdanju glazbene emisije Top Radija Gini Damjanović uspjelo je na vruću stolicu posjesti kompletan sastav kultnog punk rock sastava Psihomodo pop. Dobre i očekivane zezancije ni ovoga puta nije nedostajalo kada se na jednom mjestu okupi bend koji s razlogom ima pravo na veliki osmijeh već 40 godina.

Povod ovakvom okupljanju turneja je poznatog benda naziva “Vjerujem u čuda” koja svoje najveće slavlje očekuje 12. listopada u Areni Zagreb. Dečki iz benda su spremni, a obožavatelji mogu očekivati doslovno svašta na najvećoj hrvatskoj pozornici: “Svirat ćemo narodna kola na frulama obučeni samo u tange“, između ostalog, poručio je kroz smijeh Gobac za spektakl koji pripremaju.

Turnejom “Vjerujem u čuda“ Davor Gobac, Vlatko Ćavar – Brada, Jurij Novoselić – Kuzma, Smiljan Paradiš – Šparka i Tin Ostreš slave “40 godina s Vama“. TOP MUSIC DESK preselio je svoj studio u garažu poznatog benda u Sigetu u kojoj su stvoreni hitovi koji pune dvorane desetljećima. Otkrio je Gobac otkad su baš u ovoj garaži: “Inače smo u garaži od početka sjećanja (smijeh). Oko 15, 16, 17 godina”, na što se Brada nadovezao: “Kao da smo cijeli život u garaži! Jednog dana kad uspijete i vi ćete biti u garaži. Ovo nije čak ni garaža, ovo je podrum”, poručio je Gobac.

‘Od kolijevke pa do groba, život je tonska proba’

A koje pjesme su sve nastale u ovoj garaži, frontmen benda je rekao: “Od albuma ‘JEEE! JEEE! JEEE!’, 2009. godina pa nadalje sve su pjesme nastale ovdje”. Puno godina zajedničkog rada je iza ove peteročlane ekipe. O tome misle li da je čudo što su opstali ovoliko dugo zajedno i jesu li ikada bili na rubu raspada, Gobac je rekao: “Pa baš na rubu raspada, k’o da i nismo”.

Brada je nastavio: “Pa bilo je nekih težih vremena u karijeri benda, ali baš da smo bili na rubu da se raspadnemo nije baš tako dramatično bilo”. “Nikad ta ideja nije zaživjela za ozbiljno”, kroz smijeh je dodao Gobac! Psihomodo pop sinonim su za energiju i kreativnost.

“Mislim da smo sad malo stariji pa smo sjahali s nekakvih velikih želja pa se sve samo odvija. Zapravo mi radimo posao koji volimo, ali i dalje to nije do kraja posao i dalje je to neka naša brija. Maturalac! Od kolijevke pa do groba, život je tonska proba”. U revijalnom tonu nastavili su i odgovor na pitanje što se kod njih promijenilo na bolje ili na gore: “Mislim da se Kuzma promijenio na gore, a mi svi ostali na bolje“, kroz smijeh je rekao Gobac na što se Kuzma nadovezao: “Kad sam došao u najbolje godine, jako bolje vidim ove mladiće koji tek sad sazrijevaju, stasaju polako i još malo pa će to biti perspektivan bend koji ima budućnost…meni se jako sviđa što se u ovom bendu stalno ulaže u budućnost”.









O tome što su naučili jedni od drugih, Gobac je rekao: “Ja sam od Šparke naučio kako ne doći na probu, kada svi misle da ćeš doći! Pa mi smo tak dugo zajedno da vjerojatno ono k’o neki brak čudni bez se*sa”, “Srećom!“, dodao je Kuzma. A na što su najviše ponosni u 40 godina koliko broje iza svoje karijere, Gobac je rekao: “Mislim da će se dječaci složiti ako kažem da smo ponosni na to da smo uvijek bili ‘sam svoj majstor’ i nikad nismo imali direktora do prije 12 godina kad smo dobili skrbnicu/direktoricu koja nas zbilja rijetko ‘tuče’. Osim kad ne slušamo”.









A za čime žale: “O, ja žalim što nisam već jako bogat. Ne znam, ne žalim. Mislim da smo baš dobar život živjeli“, rekao je frontmen punk rock benda koji je na pitanje kako vide evoluciju Psihomodo popa u idućih deset godina kroz zezanciju rekao: “U free jazz bandu”. O spektaklu koji pripremaju u zagrebačkoj Areni, Gobac je ponudio kreativan odgovor: “Svirat ćemo narodna kola na frulama obučeni samo u tange. Bit ćemo uzbuđeni jer je veliko i jer je doma”.

U Areni Zagreb 12. listopada 2024. godine vjerni obožavatelji kultnog punk rock sastava moći će uživati u hitovima bez roka trajanja kao što su “Frida”, “Ramona”, “Nebo”, “Kad Sam Imao 16”, “Telegram Sam”, „Osjećam se Haj“, „Natrag u Garažu“ i mnogi drugi.