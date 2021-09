GOLEMO PRIZNANJE: Prvi Hrvat koji je glumio u ‘Star Treku’, šibenski majstor vizualnih efekata, osvojio Emmy!

Autor: Tea Šojat

Šibenski majstor vizualnih efekata Ante Deković nagrađen je prestižnim Emmyjevim kipićem za svoj rad na seriji ‘Star TRek: Discovery’. Deković je nagrađen Emmyjem za rad na trećoj sezoni serije ‘Star Trek:Discovery’, nakon dvije nominaije, a nakon pobjede oglasio se na Facebooku.

“Upravo smo osvojili Emmy”, kratko je napisao uz nekolicinu podijeljenjih fotografija sa svečane dodjele nagrada. Na svečanoj dodjeli je bio u društvu suradnika Michaela Zimmermana i njegove supruge, makedonske producentice Aleksandre Kocoske, koja je također dio nagrađenog tima.

Svoju prvu nominaciju za Emmy Šibenčanin Ante Deković dobio 2013. godine za svoj rad na seriji ‘Da Vincijevi Demoni’ , a drugu 2019. za seriju ‘Star Trek : Discovery’ zbog koje je nagrađen ove godine.

Deković je inače prvi Hrvat koji je glumio u ‘Star Treku’, i to u drugoj sezoni ‘Star Trek: Discovery’, gdje se pojavio u finalnoj epizodi sezone.

Radnja serije odvija se na svemirskom brodu Discovery, no u zadnjoj epizodi pojavljuje se i legendarni brod Enterprise. S obzirom nadobar odnos s produkcijom te redateljem i producentom Olatundeom Osunsanmijem (41), Šibenčanin ga je pitao može li mu dati gostujuću ulogu. Osunsanmi je odmah pristao pa je Ante trebao glumiti ‘starfleet’ pilota, a za ulogu člana posade morao je obrijati glavu i bradu.

Osim u ‘Star Treku’ Ante je sudjelovao i na setovima drugih filmova i serija poput ‘Brzi i žestoki’, ‘Igre gladi’, ‘The triangle’, ‘Igra prijestolja’…

“The triangle’ i ‘Igra prijestolja’ dobili su Emmy za vizualne efekte, što mi je donijelo certifikat. Nagrada je priznanje da, osim ljudi koji su radili na projektu, i netko drugi smatra da je posebno. Meni osobno su najviše pomogle nominacije i certifikati kako bih dobio radne vize i zeleni karton u Americi”, izjavio je svakodnevno.me prije nekoliko godina.









Na setovima je surađivao s ‘facama’ poput Rolanda Emericha (63), Stevena Spielberga (72) i Georgea Lucasa (74). “U početku je neobično i čovjek ne zna kako se ponašati pokraj takvih veličina, no kao u svemu, navikneš se i to postane normalno, o tome se više ne razmišlja. Tu si da napraviš posao, a s obzirom na to da si na setu 12 sati, jednostavno se sa svima sprijateljiš”, pojasnio je tad Deković.