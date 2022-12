GOLA GUZA HEJTERIMA! Ivana Knoll ju je bacila u zaborav, ali Belinda ispunjava obećanja: U tangicama poslala podršku Vatrenima

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Iako nas je sve rastužio sinoćnji rasplet utakmice kojim se Vatreni nisu plasirali u finale Svjetskog prvenstva u Katru, podrška u borbi za broncu neće biti nimalo “blaža” nego inače. Osim navijača na stadionu, u domovini i dijaspori, sigurni smo da će naše najvatrenije navijačice još jednom uputiti sebi svojstvenu potporu našim reprezentativcima.

Ovogodišnje prvenstvo, što se navijanja tiče, obilježila je definitivno Ivana Knoll, koja je postala popularna u cijelome svijetu. Od samog početka prvenstva, Knoll je zapratilo oko 2 milijuna novih Instagram korisnika, a jedva se kreće ulicama Dohe od silnih obožavatelja koji je salijeću. Posebno je sve oduševila obećanjem da će se skinuti do kraja dođu li naši do finala, ali, nije prva koja je to učinila.



View this post on Instagram A post shared by Belinda Bedekovic (@belindakeyboardqueenjackson)

Prije četiri godine, kada su Vatreni cijeli svijet iznenadili svojom igrom, Belinda Bedeković obećala je da će potpuno gola svirati klavijature ako Vatreni osvoje zlato u Rusiji. Zlato se, nažalost, nije dogodilo, no Belinda je ipak Vatrene počastila jednom kompozicijom naziva “Ostani”. Podrška ove ekscentrične klavijaturistice nije izostala ni ove godine.

View this post on Instagram





A post shared by Belinda Bedekovic (@belindakeyboardqueenjackson)

Podršku za polufinalnu utakmicu poslala je svojom golom stražnjicom, no već je to jednom učinila u jednom pomalo drukčijem kontekstu. Tjedan dana nakon finala u Rusiji, Belinda je odlučila svim hejterima, kojih se nakupilo tijekom prvenstva, na svoj način poslati poruku. “Ja ne znam što ti hejteri žele od mene. Dragi hejteri, pa bavite se svojim životima. Svojim jadnim životima”, poručila je Belinda tada.









Belinda je imala svojih pet minuta i svjetske slave, a proslavio ju je Sacha Baron. U filmu “Borat” 2006. godine, odsvirala je s njim pjesmu “You Be My Wife”. Film je postao apsolutni hit diljem svijeta, a Belindino umijeće sviranja klavijatura svi su primijetili.

Nakon slave koju je stekla u “Boratu”, Belinda je snimala i seksi reklame za jednu firmu u Velikoj Britaniji. Danas svoje pratitelje uveseljava kućnim svirkama i svojim komentarima na temu ljubavi, veza i seksa.