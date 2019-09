GODIŠNJICA SMRTI DINE DVORNIKA: 11 godina od odlaska pjevačke legende

View this post on Instagram

10 godina , ne znam je li brzo ili sporo prošlo. U stvari znam, prvih 5 godina je sporo prolazilo , činilo se dugo a onda su se emocije ipak stabilizirale kao ustalom i život. Nemam pojma šta bi bilo kad bi bilo iako sebe koji put uhvatim razmišljajući o tome. Pokušavam zamisliti Dina 10 godina starijeg sa pokojom sijedom dlakom na glavi koja bi mu dala dodatnog šarma. Ali njegova energija zasigurno bi prekrila godine . Lipe bi godine imao , tek 54. Tko zna sta bi sve bilo u ovih 10 godina. Danas na tržištu postoje glazbeni instrumenti i ritam mašine koje sada u sebi imaju sve integrirano za jednu ozbiljnu produkciju . Ima gomilu mladih klinaca koji bi mu se stavili na raspolaganje u zamjenu za učenje uz Dina. Uživao bi u tome i bezgraničnim mogućnostima moderne tehnologije .Vjerojatno bi danas radio koncerte u malim količinama ali puno kvalitetnije , po svom gustu . Jer dođeš u godine kad ti se ne da raditi kompromise , kad usporis ritam i radiš da ugodis sebi. Vjerojatno bi radio glazbu kakvu je oduvijek želio bez udovoljavanja širokoj masi , za svoj gust. Bio bi vjerojatno prisutan na svim drustvenim drustvenim mrežama jer bi napokon mogao reci sto god poželi . Možda bi unovčio svoje igranje igricama , imao svoj YouTube kanal i gomilu folowera. Mozda bi da je samo malo pričekao, ostvario još neke svoje snove. A možda bi sve to bilo jednostavno previše za njega, previše svega a najmanje onoga jednostavnog života , analognog snimanja na samo 16 kanala , neiscrpne ideje , lakoće življenja i stvaranja , gdje sve sto se dogodi bude pozlaćeno a da toga nisi ni svjestan. Jer mladost je takva, luda i poletna , starost je izbirljiva a kičma opterećena. Nije volio starost i nije htio usporiti ritam. Njegova zadnja slika u mom pamćenju je slika još uvijek mladog Dina , vječnog zajebanta sa toplim dječačkim očima . Nedostaješ.❤️#ljubavsezoveimenomtvojim #boljebitiskrtnegoprimitivan #bilojezabavnozivjetistobom #glazbunamnitkonemozeukrasti #desetgodinaodkadatenema #alitisitu