Go-go plesačica i majka blizanaca ipak prošla dalje: ‘Izgled imaš, na intonaciji radi’

Autor: Barbara Grgić

Nova doza talentiranih kandidata pokazala se žiriju RTL-ova glazbenog showa ‘Superstar’ u večerašnjoj četvrtoj audicijskoj epizodi. Brojni talentirani mladi ljudi oduševili su Severinu, Tončija Huljića, Filipa Miletića i Niku Turković.

Gloria Hršak dugi niz godina bavi se plesom, a počela je s time na fakultetu jer joj je to bio odličan izvor prihoda. “Što se tiče go-go plesa, nemam podršku obitelji. To je moj posao, poslije toga idem lijepo kući spavati”, otkrila je. Suprug joj je podrška, a imaju blizance, kćer i sina. Zatrudnjela je na fakultetu. “Negativnih komentara bilo je na početku kad sam se počela vraćati nakon poroda i svega toga natrag na pozornicu jer su mislili da ću prestati s time, da će to jednostavno stati, a mene to ipak još i dalje vuče jer stvarno se dobro osjećam na stageu i volim zabaviti publiku”, ispričala je Gloria.





‘Imaš pokret i izgled, na intonaciji se radi’

Odlučila je pjevati “Zauvek” Senide. Severina je željela kasnije pjesmu čuti još jednom – ‘na suho’. “Ti po meni imaš lijep vokal. Imaš pokret. Imaš izgled. Intonacija, na tome se radi, da se razumijemo, to je nešto što je popravljivo, a ono što je nepopravljivo je ako nemaš, to što ti imaš. Dakle, ti imaš to što treba. Ja sam s time zadovoljan”, komentirao je Tonči Huljić.

“Dobar moving u plesu koji po meni nažalost ne prati toliko vokal. Ono što je dobro, ritam imaš, s tim se rađaš i to ako imaš, imaš, ako nemaš, nemaš i ne možeš ga nadomjestiti. Ono na čemu možeš raditi je upravo intonacija, vokal couching da ti netko poradi na toj kontroli”, rekao je Filip Miletić.









Gloria je dobila ‘ne’ od Filipa, Nika i Severina su joj odmah dale ‘da’ dok je Tonči razmišljao i odlučio dati šansu pa je rekao ‘da’.