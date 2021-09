GNJUSAN VIDEO ‘INSTAMAME’ TJERA NA POVRAĆANJE: Sin plakao zbog mrtvog štenca, a ona mu govorila kako da pozira zbog pratitelja

Autor: Tea Šojat

Iznimno bizarna i uznemirujuća snimka pojavila se na društvenim mrežama, iako je kreaotirca iste u međuvremenu izbrisala i Instagram i YouTube kanal uslijed brojnih prijetnji koje je primila.

Riječ je i ‘Instamami’ Jordan Cheyenne iz Kalifornije, čiji je kanal pratilo više od pola milijuna pretplatnika, a vlogala je o roditeljstvu, lifestyleu i fitnessu.

Na svojoj web stranici savjetovala kako prikupiti što više pratitelja. Očito u tome nije prezala ni pred čime, što se vidi i iz videa na kojem je tjerala sina da glumi plač ispred kamere, a sve zbog – pratitelja.

Naime, Cheyenne je slučajno objavila krivi video i to onaj u kojem tjera devetogodišnjeg sina da plače pred kamerom zbog preminulog štenca. Iako joj je sin objašnjavao da on uistinu plače, ona je smatrala da poza u kojoj to radi nije dobra.

U videu pod nazivom ‘Srce nam je slomljeno’ umjesto uplakanih majke i sina, možemo vidjeti ‘brižnu’ majku kako govori sinu kako da pozira u kameru i plače zbog preminulog štenca.

“Ponašaj se kao da plačeš”, govori mu, no on joj odgovara: “Mama, ali ja stvarno plačem!”

“Ne, ne, ovako. Za video. Stavi ruku ovako, sad me pogledaj, pa pogledaj kameru”, objašnjava svom uplakanom djetetu.

this is so DISTURBING what is wrong with mom vloggers omfg pic.twitter.com/krUjM5Sfit





— elle woods ♿︎ 21 (@artangeIII) September 8, 2021

Influencerica se istog dana ispričala svima i kazala kako je razočarana u samu sebe, međutim kritike, pa čak i prijetnje smrću nisu je zaobišle.

“Ugasila sam sve, otkazala sva snimanja i suradnje. Posvetit ću se svom sinu, to je najbitnije od svega. Užasnuta sam svojim postupkom i znam da nema opravdanja. Grozna sam na toliko nivoa. Volim svoje dijete više nego išta i zauvijek ću žaliti zbog ovog postupka”, kazala je za Insider.