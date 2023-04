GLUMIO JE U VIŠE OD 100 FILMOVA, A NITKO GA NE ZNA: Pojavio se i u Titanicu i ljubio supermodel Bar Rafaeli

Iako je glumio u više od sto filmova, od kojih su se deseci našli na velikim platnima hit filmova, svijet kao da nije nikad čuo za njega, a tek rijetki bi mogli reći da im djeluje poznato.

Riječ je o jednom od glavnih holivudskih statista, glumcu Jesse Heimanu, koki je dijelio ekran s Ryanom Reynoldsom, glumio u Teoriji velikog praska, pa čak i Titanicu.

Heiman je glumio različite pozadinske likove u filmovima u kojima glume neka od najvećih holivudskih imena poput Jason Biggs, Ryan Reynolds i Toby Maguire. Često dobiva ulogu srednjoškolca, a ovim se poslom počeo baviti na nagovor cimera nakon što je ostao bez posla, piše Showbuzz.





Pojavio se i u ”Teoriji velikog praska”, ”Zaustavljenom razvoju'” i ljubio supermodela Bar Refaeli u reklami za GoDaddy Super Bowl.

Neke od njegovih najvažnijih uloga su učenik sviranja glazbenih instrumenata u “Američkoj piti 2”, odnosno svirač trombona, u komediji “Van Wilder” s Ryanom Reynoldsom pojavljuje se kao student na kauču, u Marvelovoj filmskoj adaptaciji ”Spider-Mana” s Tobyjem Maguireom u glavnoj ulozi, bio je školarac u Peter Parkerovoj školi. Našao se i u filmu Catch Me If You Can” u kojem glume Leonardo DiCaprio i Tom Hanks, kao i u Titanicu.