Glumio je Isusa Krista, Međugorje mu je promijenilo život, a sada je sve frapirao u filmu o trgovini ljudima

Autor: Barbara Grgić

Prvi dan prikazivanja filma”Zvuk slobode” redatelja Alejandra Monteverdea izazvao je velik interes hrvatske publike. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a tražilo se i mjesto više.

Film “Zvuk slobode” se temelji na zastrašujućoj istinitoj priči koja razotkriva tamu trgovine djecom. Federalni agent Tim Ballard kojeg glumi Jim Caviezel spašava dječaka od trgovaca ljudima, ali njegova sestra ostaje zarobljena. On riskira svoj život kako bi je oslobodio od sudbine gore od smrti.

“Prema podacima UN-a gotovo trećina žrtava trgovine ljudima su djeca. To je zastrašujuće. ‘Zvuk slobode’ ima za cilj osvjestiti društvo o ovom najsramnijem obliku kriminala i podržati pokret za suzbijanje trgovine djecom. Dug je put bio od produkcije do distribucije filma u redovno kino prikazivanje, bio je u jednom trenutku čak i na projekciji kod pape Franje. Glavni glumac Jim Caviezel, koji je bio naš gost u Hrvatskoj nedavno, najavio je datum američke premijere baš na ‘Progledaj srcem’ u Areni. Uspjeh ovog filma je, prema riječima producenta Verasteguija, čudo”, izjavila je Ksenija Abramović, direktorica Laudato TV-a za čije je goste projekcija prikazana.





Film je do sada zaradio više od 177 milijuna dolara i osvojio publiku diljem Amerike te polako kreće osvajati svjetska kina.

Želio je biti marinac

Caviezel je uz glumačku karijeru, osobito poznat vjernicima po nagovorima koje održava i javnom svjedočenju svoje katoličke vjere.

Rodio se kao James Patrick Caviezel 1968. godine u američkoj saveznoj državi Washington u obitelji s petero djece. Kao mladić je želio biti marinac, ali ozljeda je zaustavila i njegov košarkaški put. Na odabir glume utjecalo je poznavanje kazališta izbliza, s obzirom da mu je majka Margaret bila glumica. Glumio je sporedne uloge u više filmova, a glavnu ulogu ostvario je u filmu “Grof Monte Cristo”. Često naglašava kako je imao “inicijale JC, 33 godine i primio poziv Mela Gibsona, a ostalo je povijest”.

U Međugorju se sreo s fra Jozom Zovkom

Gluma u filmu “Pasija” 2004. godine donijela mu je to što je kao glumac postao poznat diljem svijeta, ali osobno je, tvrdi, primio mnogo više. Glumeći u tom filmu produbio je vlastitu vjeru, a da bi uopće pristao igrati Isusa pomoglo mu je prethodno upoznavanje s Međugorjem.

Naime, dok je snimao film, njegova supruga Keri s kojom se vjenčao s 28 godina, nazvala ga je iz Međugorja oduševljena onime što je doživjela. Na njezin poticaj otišao je na susret s vidiocem Ivanom Dragičevićem koji je tada boravio u Irskoj gdje je snimao film. Upoznao je i fra Jozu Zovka, a prvi susret s njiime opisao je kao susret pun ljubavi i prijateljstva.

“Međugorje me je podsjećalo na Betlehem i mislio sam: kao što je Isus rođen u malenom mjestu, tako se i Majka Božja ukazuje u jednom siromašnom mjestu među brdima. Četiri dana koja sam proveo u Međugorju bila su moja prekretnica. U početku sam se još čudio koliko ljudi ovdje mole. Sve me je podsjećalo na košarkaški logor i mislio sam da se i tamo ne igra samo jednom na dan, nego uvijek iznova, stalno. U školi isto tako, ne čita se samo jednom na dan, nego stalno, uvijek iznova. Prvih sam dana u Međugorju kod molitve osjećao unutarnji nemir jer nisam bio naviknut toliko moliti, pa sam molio Boga da mi pomogne. Nakon četiri dana htio sam još samo moliti. Kad god bih molio, osjećao sam se povezan s Bogom. To je iskustvo koje želim svakom katoliku! Možda sam kao dijete doživio nešto slično pa onda zaboravio. Sada mi je to bilo darovano. To iskustvo nastavilo se i kod kuće. U obitelji zajedno živimo sakramente. S djecom svakoga dana molimo krunicu na putu u školu. Ako ja odmah ne započnem, onda moj sin počne moliti”, rekao je u svjedočanstvu Caviezel te dodao kako Međugorje za njega znači živjeti od sakramenata i jedinstvu s Crkvom.

S Gibsonom svakodnevno slušao misu na latinskom

Oživljena vjera pomogla mu je prihvatiti ulogu u “Pasiji” tijekom čijega snimanja je svakodnevno odlazio s redateljem Gibsonom na svetu Misu na latinskom, a od svećenika je tražio da na setu bude izloženo i Presveto pred kojim je svakodnevno molio.









O osjećaju prisutnosti dobra i zla na setu govorio je javno, kao i o anegdotama s Gibsonom kojega je redovito opominjao neka ne psuje. Na snimanju je pretrpio brojne fizičke napore, iščašio je rame, zadobio ozebline, a nakon završetka filma morao je i na operaciju srca.