Glumičić otkrio kako izgledaju idealne dojke, pa komentirao Severinine: ‘Njezina prsa su uvijek pobuđivala pažnju’

Autor: Dnevno

“Znati dobro nositi dekolte graniči s umjetnošću, rekli bi stilisti”, kazao je poznati voditelj Davor Garić u epizodi ‘Borba dekoltea’ popularnog IN Magazina. Privlače li žene namjerno poglede na svoj dekolte, ili žele nositi dekolte, ali da ih se pritom gleda u oči?

Nina Kraljić je odgovorila Gariću na pitanje žele li žene da ih se gleda u oči kad nose duboki dekolte. “Da to je točno ono što očekujemo i naći ćemo se uvrijeđene ako nije tako…iako znamo situaciju”, intrigantno i kroz smješak odgovorila je pjevačica.

Poznata poduzetnica Snježana Mehun bila je nešto otvorenija i rekla kako su žene zapravo čudne po tom pitanju. Sve ćemo napraviti da privučemo pažnju dekolteom, ali kaže – ako muškarci bulje, odmah ćemo se pojadati prijateljicama riječima poput:”Isuse Bože, kaj mu je?!”







A što kaže znanost?

Kakve su to idealne grudi i postoje li? Prim. dr. Siniša Glumičić, naš poznati spec. maksilofacijalne kirurgije otkrio je kako je znanost kroz nekoliko velikih studija došla do zaključka kakve su to idealne grudi. Dodaje kako ih je njegov kolega iz Londona vrlo dobro opisao u svom znansvenom radu.









“Idealna dojka ima 45 posto popunjenosti imati iznad bradavice, a 55 posto, u volumenu, ispod, te pritom formira “jednu lijepu prirodnu profilnu liniju kao jedan lijepi skijaški pad”, pojasnio je, a onda se dotakao grudi Severine i Nives Celzijus.

“Vjerujem da njezina prsa, koja su uvijek pobuđivala pažnju javnosti, su prirodna i njezina, bez ikakvih korekcija”, kazao je Glumičić za Severinine grudi, dok je za Nives itaknuo kako je ona jedna prava žena u svakom smislu te riječi, te da ima velike grudi koje joj je dala majka priroda.