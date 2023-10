Glumica iz ‘Ne daj se, Nina’ tvrdi da ju je RTL zakinuo za 50.000 kuna: ‘U uređenoj zemlji…’

Nakon više od 16 godina od prestanka emitiranja serije “Ne daj se, Nina”, na svjetlo dana izašle su brojne nepravilnosti i nepravde. Naime, nakon što je ugledala najavu za novu RTL-ovu uslugu Voyo s isječkom iz serije “Ne daj se, Nina” u kojoj je imala glavnu ulogu, glumica Lana Gojak Bajt oglasila se na Instagramu s tvrdnjom da joj je RTL ostao dužan 50 tisuća kuna honorara za taj angažman.

‘Tu seriju ne ističem niti u svojoj biografiji’

“Nakon 16 godina ponovno kreću zavrzlame zbog te serije. No, oni su me potaknuli, za mene je to zapravo davno završena priča. S jedne strane to mi je bilo super iskustvo, naučila sam jako puno, radila sam i s odličnim redateljima i s kolegama glumcima. Međutim tako sam se i na samom početku svoje karijere i opekla. Zato i ne ističem tu priču niti tu seriju u svojoj biografiji. Ali kako mi sve te godine “vade mast” silnim reprizama “Ne daj se, Nine”, odlučila sam se malo za promjenu i ja oglasiti”, rekla je Lana Gojak Bajt, kojoj je to bila prva uloga u karijeri.

“Snimanje serije prekinuto je preko noći. Četiri honorara su mi isplatili, peti nisu. U ugovoru je stajalo da sam plaćena na mjesečnoj bazi i tu petu ratu nisam dobila. Vidjela sam da RTL tvrdi kako je sve isplatio, što je potpuna neistina, ali mogu govoriti samo u svoje ime, iako znam da nisam jedina koja je tako prošla. Ako druge kolege imaju potrebu reći kako su oni prošli, neka se oglase. Ja nemam što kriti, znam kakvo je bilo moje stanje na računu i zašto poslije dugi niz godina nisam radila na televiziji. Mene sigurno RTL neće zvati nakon ovoga, ali obzirom da me ni u međuvremenu nisu zvali…”, nastavlja Gojak Bajt za Index.

‘Tražili su nas da vratimo jedan honorar’

“Naravno, svaki ugovor se da prekinuti, ali ne bi se baš trebao prekidati tako preko noći i onda još zakidati ljude za ono što su pošteno odradili. No to nije bilo sve, jer tražili su nas da vratimo taj četvrti honorar i to na temelju toga što su oni isplanirali, a to je da prvu sezonu snime u roku od tri mjeseca, a mi smo je snimili u pet mjeseci.

Srećom te stavke u ugovoru nije bilo, što ih nije spriječilo da nas traže da vratimo jedan honorar pod izlikom da smo sporo snimali. Dakle, prebacivali su svu odgovornost na nas. To je vodio čovjek koji danas više nije u Hrvatskoj i nije direktor televizije, bila je to tada jedna potpuno druga garnitura ljudi na čelu RTL-a. Sjećam se da sam rekla ‘ne znam bi li vam ovo prošlo u Njemačkoj, ali u Hrvatskoj neće‘ i da smo se svi smijali tom zahtjevu. No oni su to tražili, možete li vjerovati‘?!?”, tvrdi glumica.

“Sve poslove koji su mi se tada nudili, morala sam odbiti zbog ‘Nine’. Onda je taj projekt naprasno ukinut, a sve ono što mi se prije nudilo je otišlo nekom drugom. Dakle, sav taj naredni period bila sam bez posla. U svakoj uređenoj zemlji za to bi se platili penali”, zaključila je Lana Gojak Bajt.

Oglasili se RTL i Krepela

Dakako, sadašnja uprava RTL-a negira bilo kakva dugovanja.

“Svi sudionici serije ‘Ne daj se, Nina‘ u potpunosti su plaćeni za usluge koje su pružali do završetka tog projekta. Sudskih postupaka ili tužbi nije bilo”, uzvratili su na RTL-u.

Kristina Krepela u seriji je igrala Barbaru Vidić te je izjavila kako ne zna ništa o ovom konkretnom slučaju.

“Tu smo svi ostali zapravo zakinuti jer u planu su bile tri sezone, ali baš za ono što sam odradila, da, za to sam dobila svoj honorar”, izjavila je Krepela.