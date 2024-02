Glumica iz Kumova o ovom detalju iz života rijetko govori: ‘Imala sam tek 18 godina’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Splitska glumica Jagoda Kumrić protekle četiri godine nije bila često viđeno lice na ekranima. Od glume je tada napravila odmak kako bi se posvetila različitim aspektima privatnog života. No 2019. godine konačno se vratila na male ekrane – i to na najbolji mogući način.

Ovih dana imamo ju priliku gledati u kultnoj seriji Kumovi, koja iz epizode u epizodu ruši sve rekorde gledanosti. Publika diljem zemlje gotovo da ne prestaje brujiti o novim zapletima serije, koja Jagodi nije prvo veliko domaće ostvarenje. Tek što je postala punoljetna, naime, dobila je ulogu u hit seriji ‘Larin izbor’.

“Imala sam tek 18 godina i samo san da ću postati glumica. Za mene je to tad bio ogroman skok i promijenio mi se život za 180 stupnjeva u samo nekoliko mjeseci. Sad kad se sjetim tog perioda shvaćam da je za jednu mladu osobu to zapravo zahtjevno i da je velika stvar biti ubačen u svijet odraslih, poslovnih ljudi”, prisjetila se glumica za domaće medije.

Bitno je u svemu zadržati autentičnost

“Sjećam se tog perioda kao jednog od najljepših. Bilo je brojnih izazova, od dokazivanja do nedostatka posla… ali i dalje vjerujem da čovjek treba ostati autentičan, da u svakom projektu treba dati sve od sebe i ako nema posla sam ga stvoriš”, dodala je Jagoda.

Iako su je u ove dvije iznimno popularne serije gledatelji dosta dobro upoznali, postoji jedan dio života o kojemu gotovo nikada ne govori. Svoj privatni život čuva kao zmija noge, ali ipak je poznato kako je prije pet godina postala majka malene Nastasje. No tu bi se mnogi zapitali – tko je otac djeteta?

Za Jagodinu vezu sa Konstantinom Haagom saznalo se 2019. godine, kada su oboje počeli glumiti u Kumovima. Tada su ih fotografi uhvatili u romantičnoj šetnji Zagrebom, a Splićanka je kratko rekla kako je u vezi sa nekime tko joj pruža podršku. To je bila jedna od rijetkih prilika da je glumica komentirala svoj ljubavni život.

‘Izazovno je odgojiti dijete u današnjem vremenu’

Neobično ime njihove danas petogodišnje kćeri ima književno značenje. Kruna njihove ljubavi, naime, dobila je ime po Jagodinom najdražem liku iz kultnog ruskog romana ‘Idiot’. Glumica se u ulozi majke odlično snašla, te je usporedno sa odgojem položila ispite na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

“Izazovno je odgojiti dijete u današnjem vremenu. Jako me promijenilo majčinstvo, negdje me ‘utoplilo’, postala sam puno tolerantnija. Ja sam prije bila dosta isključiva, ono nešto me zezneš i ajde ćao, ali sad je drugačije. To je jedna vrsta ljubavi koju do tad nisam upoznala, a dobila sam je baš kroz majčinstvo”, istaknula je Jagoda.









Ova glumica nije jedini uspješan član svoje obitelji. Krajem prošle godine ponosna Jagoda pokazala je svojeg rijetko viđenog brata Marka, te se pohvalila njegovim uspjehom. Otkrila je kako je sa 27 godina Marko postao najmlađi doktor znanosti u čitavoj Hrvatskoj, a ranije je dobio i Rektorovu te Dekanovu nagradu.