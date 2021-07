GLUMCU DIJAGNOSTICIRAN AUTIZAM: ‘Ovo nije nešto što bi promijenio’, priznao je Wentworth Miller!

Poznati glumac Wentworth Miller koji uskoro navršava 50. godina na mrežama je objavio da mu je dijagnosticiran autizam prije skoro godinu dana, i ostavio u čudu sve obožavatelje. Miller je poznat široj javnosti po popularnoj seriji “Zakon braće” koja mu je donijela planetarnu slavu.

Žene su se raspametile za njegovim sexy izgledom, a on je “slomio srce” pripadnicama ljepšeg spola onog trenutka kad je javno priznao da je gay.

“Ako vam smeta što ste se zaljubili u hetero muškarca kojeg utjelovljuje gay muškarac iz stvarnog života, to nije moj problem!”, zaključio je tada.

Naime, Miller je prije 3 dana na internetu objavio veliku srcedrapajuću objavu, koja je rastužila mnoge spoznajom da boluje od autizma, te priznao javnosti da mu je dijagnoza otkrivena tijekom karantene.

“Ove jeseni će biti točno godinu dana otkako sam primio neformalnu dijagnozu autizma. Prvo sam dobio samo neslužbenu dijagnozu, a zatim i formalnu dijagnozu. Bio je to dug proces pun prepreka koje je trebalo savladati. Međutim ja sam srednjovječni čovjek, nisam petogodišnjak , napisao je.

“Ovo nije nešto što bih promjenio. Autizam je sad ključan za moje biće. Za sve što sam postigao do sada”, naglasio je glumac.

Objasnio je da je dijagnoza bila šok za njega, ali nikako iznenađenje jer je predosjećao krajnji ishod.

“Ne znam dovoljno o ​​autizmu. Trebao bi još puno saznati o ovoj bolesti. Trenutno je moje strpljenje na velikom testu. Osjećam se kao da preispitujem pet desetljeća svog života kroz sasvim novi objektiv, zaključio je.

Miller se na samom kraju zahvalio ljudima u svom životu koji su mu “svjesno ili nesvjesno tijekom godina davali prostora u životu”, i prihvatili ga onakvim kakav jeste.



“Oh – this isn’t something I’d change. No I get – got – immediately being autistic is central to who I am. To everything I’ve achieved /articulated.”

This is such a lovely message to the world, and to other #ActuallyAutistic people.#WentworthMiller@wentworthmiller#AllAutistics https://t.co/y3EKHMBUpL

— NortherlyRose #AncientAutistic (@NortherlyRose) July 28, 2021