Glumac kojem je supruga našla posao na HRT-u postao dio emisije koja je Ivu Šulentić vinula u zvijezde

Autor: Barbara Grgić

Zvijezda serija “Ruža vjetrova” i “Zlatni dvori”, glumac Matko Knešaurek, krajem prošlog mjeseca razbijesnio je brojne novinare i urednike.

Naime, u velikom intervju pohvalio se činjenicom kako mu je supruga Anica “slučajno” pronašla posao na HRT-ov.

“Vidjela je oglas za HRT-ovu audiciju gdje su tražili novinara Informativnog programa. Kako je znala da je novinarstvo moja skrivena strast, te da su me osim glume oduvijek zanimali geopolitički odnosi, predložila mi je da se prijavim. Iz znatiželje sam otišao na audiciju, na kojoj je trebalo pokazati snalaženje u reporterskom javljanju, a meni je definitivno pomoglo moje 17-godišnje iskustvo pred kamerama, sve serije i filmovi koje sam snimao. Zasigurno je to pridonijelo da netko u komisiji odluči kako će mi dati prednost u odnosu na profesionalne novinare. Zato se nadam da će moj posao pretežito biti ispred kamera. U fokusu mi je istraživačko novinarstvo, zanima me i kultura, ali apsolutno se vidim na ekranu, možda čak i u vođenju Dnevnika”, rekao je Matko kojem će ovo biti prvi novinarski angažman u karijeri.





Razbijesnio novinare

No, nije novinare razgalila isključivo činjenica da on taj posao nije mogao naći sam, već ta da je odmah u prvom intervjuu samouvjereno izjavio kako se vidi na malim ekranima, osobito kao voditelj Dnevnika.

“Ma divno! Jer, znamo, dovoljna je samo ‘strast prema novinarstvu”, komentirala je njegove izjave novinarka Elizabeta Gojan.

“Zašto je taj zvijezda?”, pitao se radijski voditelj Slavin Balen, dok je stručnjak za odnose s javnošću, Vedran Strukar komentirao kako se ne može načuditi koliko su “čovjeku pobrkani lončići u glavi”.



Štoviše, ni u njegovoj novoj kući na Prisavlju nisu bili baš presretni što je izašao u medije i dao izjavu o svom budućem poslu, bez da je za to dobio dozvolu.

Kako je HRT objavio, nije bilo u planu da Knešaurek radi u Informativnom programu, već mu je namijenjeno mjesto u redakciji kulture HRT-a, a ako se pokaže dobrim, moguće je da ga se u budućnosti angažira i kao voditelja u nekom od projekata Zabavnog programa HRT-a.

Ipak, nove fotografije objavljene na Facebook stranici emisije “Kod nas doma” otkrivaju da je postao dio kolektiva.

“Uz vas su i ove godine voditeljice Barbara Kolar i Iva Šulentić, ali i suvoditelji Bruno Šimleša, Toni Milun i Danijel Despot! Uz Dorijana Klarića, Eli Lazarovu Sladić, Željkicu Makanec, Sanju Čeliković, Nou Maričića i Nensi Profacu, novinarskom timu priključila su se i tri nova imena: Matko Knešaurek, Matija Matković i Branka Suvajac Ljubičić“, poručili su.