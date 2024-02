Glumac kojeg obožavaju Hrvati otkrio koga vidi kao zamjenu: ‘Predat ću mu štafetu’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Američki glumac Sylvester Stallone jedna je od neospornih svjetskih legendi. Osim što ima zaista upečatljivu pojavu, može se pohvaliti karijerom o kakvoj mnogi mogu samo sanjati. Tijekom nje su ga mnogi zapamtili kao neponovljivog Rockyja Balbou, no ističe se još jedna uloga koju bi rijetki drugi mogli tako odigrati.

Riječ je o avanturističkom vojniku Rambu, kojeg je Stallone utjelovio u pet filmskih uradaka. I dok mnogi ne mogu zamisliti ovog ratnog veterana bez Stallonea, sami glumac otkrio je kako razmišlja o zamjeni. Naime, gostujući u emisiji ‘The Tonight Show’ otkrio je da u toj ulozi vidi svojeg kolegu Ryana Goslinga.

“Upoznao sam Goslinga na večeri. Rekao je: ‘Bio sam fasciniran Rambom i išao sam u školu obučen kao Rambo. Ljudi bi me otjerali, a ja i dalje nisam stao. Ljetovao bih kao Rambo.’ I ja sam pomislio, znaš, ovo je zanimljivo. Ako ikad predam štafetu, predat ću je njemu jer voli tog lika”, komentirao je Stallone.

U jednoj ulozi nikako ne bi funkcionirao

Glumac se dotaknuo i novog Goslingovog filma koji je zaludio svijet, Barbie. U njemu je Ryan utjelovio Kena, a Stallone je kroz smijeh istaknuo kako on toj ulozi nikada ne bi odgovarao. “Očito smo suprotnosti – on je zgodan, ja nisam. To tako ide. Možete li mene zamisliti kao Kena? To nikako ne bi funkcioniralo”, našalio se.









Podsjetimo, ovaj legendarni holivudski glumac svojedobno je ljetovao i u Lijepoj Našoj. Kako su 2019. godine prenosili mediji, Stallone je sletio u splitsku zračnu luku, odakle je otputovao na Zapadnu obalu. Nije poznato koliko se točno tamo zadržao, no čini se kako je upravo Hrvatsku odabrao za proslavu svojeg tada 72. rođendana.

Tamo mu se, naravno, pridružila i obitelj. Novinari su zapazili suprugu Jennifer Flavin te kćeri Sistine Rose, Sophiju Rose i Scarlet Rose. Stallone je inače u prvom braku sa Sashom Czack dobio i sina Sagea, koji je nažalost preminuo 2012. godine od posljedica srčanog udara. Uz svoje tri kćeri ima i sina Seargeoha, također iz prvog braka.