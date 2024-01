Glumac iz Kumova ne krije porijeklo, a ni skandal koji ga je obilježio: ‘Svatko nosi svoj križ’

Autor: I.D.

Srpski glumac s hrvatskom adresom, Vladimir Tintor, u seriji Kumovi utjelovljuje Aljošu Gotovca, a sada je postao i Nikola Tesla u kazališnoj predstavi “Nikola Tesla: Puni krug”, glazbeno-scenskog projekta autora Petre Radin i Marija Kovača.

Predstava je svoju svjetsku premijeru imala u New Yorku 7. studenog, uoči dana kada je Nikola Tesla patentirao svoj izum na daljinsko upravljanje. Premijera je održana u Teslinu omiljenom restoranu Delmonico’s, ali i u prostoru hrvatske zajednice u Pastoralnom centru bl. Ivana Merza.

Međutim, mnogi Vladimira pamte po skandalu koji je izbio početkom 2000. godina, kada je bio zvijezda serije Zabranjena ljubav. Naime, na jednom forumu izašle su fotografije na kojima se glumac navodno ljubi s nepoznatim muškarcem. Uz fotografije, objavljeno je i otvoreno pismo s vulgarnim sadržajem, u kojemu se ocrnjuje glumca.

‘Te moje životne lekcije su bile doista teške’

Prije dosta godina Vladimir je pretrpio traumatično iskustvo te se tada puno pisalo o njegovom privatnom životu, a jednom je prilikom glumac otkrio kako sada gleda na taj skandal, koji ga je umalo koštao karijere.

“Baš zadnjih godina razmišljam o tome kako sam zahvalan na svemu što mi se do sada dogodilo u životu. Bilo dobro ili loše. I nije da priželjkujem loše stvari, dapače, ali svaka nekakva nelagoda je, htjeli mi to ili ne, prilika da nešto naučimo, prilika za neku lekciju. Pa kad već nelagoda naiđe, onda to trebamo iskoristiti za rast”, rekao je za Story.









“Te moje životne lekcije su bile doista teške, ali ne mislim da su teže od ičijih drugih. Čak su usporedbi s nečijim izazovima, zapravo mačji kašalj. Svatko nosi svoj teret, križ, kako god to zvali. I kad već često ne možemo jedni drugima pomoći, najbolje što možemo učiniti je barem ne odmagati drugima i ne otežavati ionako težak životni put. Život je lijep. I da, život je težak. Ali ga to ne čini ništa manje lijepim. Da sad mogu onom Vladimiru koji se tada našao u vrtlogu očaja reći bilo što, rekao bih mu: Bit će bolje, samo vjeruj! Kroz ovo očito moraš proći, ali proći ćeš. Samo vjeruj”, zaključio je.