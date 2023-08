Glumac iz ‘Igre prijestolja’ izgubio dugogodišnju bitku: Ostavio prazninu u srcima mnogih

Britanski glumac Darren Kent, najpoznatiji po serijalu ‘Igra prijestolja’, preminuo je u 37. godini života. U petak je izgubio bitku s rijetkom bolesti, a vijest su danas na društvenim mrežama potvrdili iz njegove agencije.

“Sa velikom tugom vas moramo obavijestiti da je u petak preminuo naš voljeni prijatelj i klijent Darren Kent. Njegovi roditelji i najbolji prijatelj bili su uz njega. Naše misli su uz njegovu obitelj u ovom teškom periodu,” napisali su iz agencije na platformi X, nekadašnjem Twitteru.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK





