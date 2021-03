Glumac iz filma 50 nijansi sive proživljava teške trenutke! Korona mu je zauvijek uzela voljenu osobu

Jim Dornan, otac glumca iz filma 50 nijansi sive Jamieja Dornana, cijenjeni ginelokog preminuo je u 73. godini od posljedica koronavirusa, prenosi People.

“Jutros nam je stigla tužna vijest da je preminuo profesor Jim Dornan, naš strastveni pokrovitelj, ali prije svega prijatelj. Jim je bio heroj mnogih malih dobrotvornih udruga i njegovo će naslijeđe i dalje živjeti. Sućut obitelji i prijateljima u ovim tužnim trenucima”, napisali su na društvenim mrežama iz neprofitne organizacije koja se bavi borbom protiv leukemije i limfoma, Leukaemia & Lymphoma NI.

