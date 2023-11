Gledatelji užasnuti ponašanjem Jožefa i njegovih djevojaka: ‘Bože oslobodi, ne zavedi’

Autor: I.D.

Napetost na Jožefovom imanju raste među farmerima i kandidatkinjama, Amrom, Marijom i Azrom. Prvo su Azra i Marija kritizirale Amru zbog njenog nereda i zbog toga što je kuhinja postala neuredna. Kasnije, Marija je pokazivala znakove ljubomore jer je primijetila da Amra provodi najviše vremena s Jožefom, što je izazvalo njegovu frustraciju.

“Nije lijepo. Mogla bi joj biti mama. Ona se sramoti u javnosti s takvim grubim izjavama”, rekao je.





Gledatelji komentirali ponašanje Jožefa i njegovih dama

Nakon napetosti na imanju Jožef je poveo kandidatkinje na izlet. Odlično su se zabavljali, a onda je Marija preuzela kontrolu i pokazala farmeru koliko joj se sviđa te ostvarila svoju želju. Naime, poljubila je Jožefa.

“Žalosno je kad čovjek ostari, ovo je ravno nuli”, “Bože dragi zar si digao ruke od nas”, “Da nisam skužio lak na noktima mislio bih da se dva muškarca ljube”, “Bože oslobodi, ne zavedi”, “Meni je ona jako nepristojna, a i Amra sa svojim rječnikom nije bolja, a Azra će se izgleda ugledati na njih”, “Jadan Jožef”, pisali su.

‘Bože svašta li ljudi sebi dozvoljavaju’

Naime, mnogi su se gledatelji osvrnuli i na Jožefa, kojemu nije prvi put da je u showu “Ljubav je na selu”.

“Jože je prije par godina već bio u našoj slovenskoj emisiji “Ljubezen je na vasi” i još tada je rekao da je model za donje rublje”, “Mislim da neće imati sreće s ovim kandidatkinjama, Marija samo spletkari i ogovara na vrlo neugodan način, ova druga gospođa nepoznanica, Amra igra svoju igricu”, “Jeste li vi svi koji tu komentirate debili i ne vidite da je to sve namještaljka sa lošom glumom?!”, “Bez imalo uvrede, ako je on maneken i to za donje rublje, Bože svašta li ljudi sebi dozvoljavaju da bi ispali budale”, “U predstavljanju je djelovao normalno”, pisalo se.

“Slovenac ako ne namiri baku, dobit će batina”, “Radoslav i Marija par iz snova”, “Ne pratim baš to, ali jučer sam pogledao brate mili, ali je izvrijeđala. Nije baš tako zaslužila realno, ipak je to show i biti na TV-u, nije baš kulturno”, “Ne mogu vjerovati kako postoje šašave, blentave žene.”, “Kakva je ovo žena, Bože oslobodi!! Trebalo ju je odmah izbaciti zbog vrijeđanja”, nizale su se reakcije Hrvata na Jožefove dame.