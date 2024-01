Gledatelji ukazali na kobnu pogrešku u The Voiceu: ‘To se nije smjelo dogoditi’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Velika završnica popularnog showa ‘The Voice‘ sve nam je bliže. Proteklog vikenda, točnije 20. siječnja, održala se polufinalna večer koja je naposlijetku iznjedrila četiri najbolja glasa. U finale su prošli Ana Širić (tim Urban), Luka Novokmet (tim Gobac), Jakov Peruško Rihtar (tim Dino) te Martin Kosovec (tim Vanna).

Medijima su se ubrzo proširile reakcije na konačnu odluku. Dok neki hvale finaliste kao natjecatelje koji su zaslužili mjesto u finalu, posebno se ističe jedan natjecatelj koji nije prošao dalje. Naime, mnogi smatraju kako je u finalu trebao završiti Sergej Božić, koji je uz Martina bio u Vanninom timu. Sada je njegovo ispadanje prokomentirala i mentorica, uz fotku na društvenim mrežama.

“Da, da, baš smo se potrudili oko ovog! Ponajprije da bismo se zabavili, jer, vjerujte mi, to ne želite propustiti s obzirom da je sa Sergejem sve zabavnije i na neku foru uspijeva i na one najobičnije stvari staviti svoj zlatni prah i učiniti da se ljudi oko njega osjećaju bolje nego obično”, započela je njegova mentorica.

View this post on Instagram A post shared by Vanna Official (@vanna_music)









“Budućnost ne možemo pofotkati”

“Ali osim zabave, sa ovim fotkama sam vam htjela ukazati na ono bitno, a to je: kao što vidite – postoji prošlost (iako se ja ne sjećam konkretno tog trenutka, da ne biste pomislili da postoji neka “tajna veza”) i postoji sadašnjost. I ono što je najbitnije – postoji budućnost, ali je ne možemo pofotkati”, nastavila je.

“No, ja je za Sergeja mogu zamisliti, možete li vi? Znam da možete i znam da želite biti dio te budućnosti davajući svoju podršku. U toj budućnosti više neće biti predbacivanja u stilu “Vanna, zašto mu nisi dala da pjeva to i to…” nego će nam trebati otvorena srca za glas i osobnost koji traži svoj put”, istaknula je Vanna.

“I morat ću za kraj ponoviti što sam rekla prošle subote u polufinalu jer se bojim da su me opet pojele suze… Sergej je pri biranju svog mentora rekao da cijeni i poštuje sve mentore, ali da njegovo srce pripada Vanni…a za reći tako nešto pred svima, treba biti malo jači frajer nego što su ti neki spremni priznati”, zaključila je pjevačica.









Nanizali se brojni komentari

Uza sve to je objavila usporedbu prvog puta kada su se upoznali, te trenutka iz polufinala. Do njihovog prvog susreta, naime, došlo je kada je Sergej još bio dijete. Kako to već biva, njenu objavu ‘lajkalo’ je 3,5 tisuće ljudi, a u komentarima su se mnogi izjasnili o svojem mišljenju što se tiče Sergeja i finala općenito.

“Kobna greška je bila ta što su Sergej i Martin završili u istom timu, nisu smjeli, njih dvoje su trebali biti svakako u finalu”, “Ono što Sergej ima teško je opisati ali svaka njegova izvedba ogoli dušu do kraja”, “Od prve epizode The Voicea moj favorit”, “Samo je jedan Sergej i samo je jedna kraljica”, “Sergej je genijalan, pratimo ga dalje”, neki su od komentara.

Podsjetimo, četvero finalista idući tjedan će se boriti za titulu najboljeg. Veliko finale na rasporedu je u subotu 27. siječnja, u 20:15 sati na Prvom programu HRT-a. Sudeći prema reakcijama mentora, publike i gledatelja ispred ekrana, bit će to spektakularna završnica četvrte sezone ovog showa.