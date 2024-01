Gledatelji se obrušili na parove Braka na prvu: ‘Ovo je stvarno zabrinjavajuće za sve nas’

Autor: I.D.

Četvrta sezona sociološkog eksperimenta privukla je strance sa svih strana Hrvatske i svijeta kako bi si pokušali pronaći srodnu dušu, tako je u show došla i Slovenka Tina koja je ovoga puta rekla “da” Brazilcu Tiagu.

Stručnjaci su prvo predstavili Tiaga za kojeg smatraju da je orijentiran na hedonizam, vesela osoba s puno energije, sklon avanturi dok on kaže da je tipičan Brazilac koji voli zabavu. “Cure na Balkanu su mi egzotične i zgodne”, rekao je Tiago koji je s kumom išao po odijelo za svadbu i komentirao da traži optimističnu osobu, s osmijehom na licu kakav je i sam.

Stručnjaci su zaključili da bi mu odgovarala Slovenka Tina jer je dinamična i vesela osoba te spremna za ozbiljniji odnos. Mladenka Tina otkrila je da nikad nije sanjala o vjenčanju nego je sve prepuštala sudbini, a sada je ostavila otvorena vrata za ljubav ili prijateljstvo. “Prvi dan je bio bolji nego što sam očekivala! Super nam je bila energija, prvi klik nam je bio dobar“, rekla je Tina.

‘Je li netko od njih spomenuo koju je knjigu pročitao’

Međutim, gledatelji su imali zamjerke za ovaj par, a otkrilo se da je Tina sudjelovala u Gospodinu savršenom, ali u slovenskoj verziji. “Ona je iz Slovenije i bila je u slovenskom showu Gospodin savršeni.. Tamo je isto vesela, pozitivna bila. Vjerojatno je takva i u realnosti”, “Teško forsiranje čini mi se”, “Meni su svi užas”, “Postoji li itko normalan”, “Svi nešto glume”, “Izabrali ste stvarno dno”, pisali su gledatelji.

No, jedan je korisnik imao zanimljivo objašnjenje za emisije ovoga tipa. “Jasno mi je kakav se profil ljudi uzima za ovo jer je to ipak show. Svejedno je zabrinjavajuće za sve koliko su ovi mladi ljudi površni, samodopadni, narcisoidni. Oni do sada (a imaju već dosta godina) nisu naučili da je ljubav davanje. Svi su stava: “ja, ja i samo ja”. Je li netko od njih spomenuo koju je knjigu pročitao, što je iz nje naučio ili općenito preporučio nešto pametno. Sve je vanjski izgled, samopromocija, društvene mreže. Ništa im ne znače ti fakulteti koje su neki završili jer ništa nisu naučili. Tužno”, napisao je.

Podsjetimo, Tina dolazi iz Kopra, zaljubljenica je u more i obožava vožnju autom, motorom, brodom… Diplomirala je novinarstvo, medije i marketing, a potom se preselila u Amsterdam gdje je radila za produkcijsku i distribucijsku tvrtku. U slobodno vrijeme se bavi tenisom, a danas radi društvene mreže te video produkciju. Tiago, pak, dolazi iz Brazila i već je pest godina u Hrvatskoj gdje radi u logistici u službi za korisnike.