Gledatelji opalili po ekspertima Braka na prvu: ‘Doveli su ih do javne blamaže i sramoćenja’

Autor: I.D.

Otkako su se Ana i Alen vjenčali u sociološkom eksperimentu ‘Brak na prvu’, njihov prvi susret je komentirao ekspert Boris Blažinić. “Volio bih reći da smo ove godine napravili jedan iskorak, u odnosu na prijašnje – htjeli smo neke od parova izvući iz zone komfora. Iako su, možda, na površini htjeli određeni tip fizičkog izgleda i možda će netko reći da nisu fizički kompatibilni”, pričao je Blažinić za RTL.

“Međutim, ono što je temelj ljubavi i odnosa je dozvoliti sebi izaći iz vlastitog ega i vlastite taštine te sagledati osobu na jedan drugačiji način. Čak i ako ti netko nije fizički ideal kakav si ti mislio, treba se izdignuti i vidjeti osobu dublje. Za svaki je odnos, uvijek važno, graditi taj osjećaj poštovanja i osjećaj povjerenja te to graditi”, rekao je.

“Živimo u vremenu gdje smo, doslovce, kontaminirani kultom ljepote i mladosti gdje bi svatko trebao biti idealan – život nije idealan. Zamislite da ste dobili osobu koja je možda u samom startu fizički top i atraktivna, a onda se njoj nešto dogodi ili jednostavno promjeni određene navike, zar ćemo promijeniti stav o toj osobi?”, dodao je ekspert.

‘Ja bih vas tužila da mi to napravite’

“Znači, ako nekoga voliš – voliš ga takav kakav je. Kad govorimo o Ani i Alenu, možemo vidjeti koliko je ona došla s toliko emocija, toliko si je željela ljubav i to je tako divno vidjeti! Ona je osoba koja je toliko senzibilna, toliko iskrena – osoba koja toliko može dati. Isto tako, zaslužuje primiti. Međutim, ovdje možemo vidjeti na licu Alena, koliko Ana nije zadovoljila njegova očekivanja. Njegov osmijeh na licu kojim on želi impresionirati i ostaviti dojam, a zapravo djeluje vrlo ‘fejk’. Taj prvi kontakt, zasigurno, s njegove strane nije bio zadovoljavajući, ali ona je u njemu zaista vidjela nešto – dozvolila se dogoditi nekome, ali on se nije dogodio njoj”, zaključio je Boris.

Naime, njegova izjava nije sjela nekim gledateljima, komentirali su da je čak takvo slaganje “utuživo”. “Oni su izvučeni iz zone komfora čim su se prijavili na taj show. S nepoštivanjem njihovog upitnika što preferiraju kod partnera, vi ste njih time doveli do javne blamaže i sramoćenja obzirom da su već kritike po društvenim mrežama počele, a koliko vidimo imati ćemo prilike vidjeti i suze i svađe i podcjenjivanje”, komentirala je jedna korisnica na društvenim mrežama.

“Ja bih vas tužila da mi to napravite i da se ne držite mog upita što preferiram. Ako netko napiše da mu je važan izgled onda ste se tog trebali držati, ako netko napiše da mu je važno obrazovanje onda se tog isto morate držati, itd. U stvarnom životu ljudi uopće na prvu ne pristaju biti s partnerom s kojim ne žele i od kojeg u vezi ne mogu očekivati ono što žele. Sad ćete ih maltretirati u showu da bi imali gledanost burnih reakcija i njihovu blamažu. Da, show za tužbu”, dodala je rezolutno.









“Nije u redu dovesti nekome suprotno od onoga što je on rekao. Ako kažem da volim plave i visoke muškarce, onda mi ne možete dovesti niskog i crnog. Normalno da se čovjek iznenadio i glupo reagirao. Ne znači da se ona njemu neće svidjeti, ali prvi susret je bio neugodan, a za to su krvi eksperti”, “Stručnjaci rade za gledanost showa, a ne da ugode kandidatima. To nije u redu prema nikome”, “Spojili ste ih za show – spajanje nespojivog. Nije stvar samo u izgledu da se ne pašu nego i u pogledima na život”, pisali su gledatelji.









“Eksperti 0 bodova, lupaju bez veze”, “Umjesto da pokušaju što više ispuniti “želje” kandidata, oni baš kontra. Znamo da je to šou, ali poneki su i došli da si nadu srodnu dušu”, “Eksperti su fejk! Namjerno su to napravili!”, “Ne možeš ići mimo ukusa kandidata. Nema od toga nikakve koristi”, “Sram vas bilo radite od ljudi budale igrate se njihovim osjećajima i izlažete ih javnoj kritici on nije kriv ako mu se ona ne sviđa to ste vi krivi i ne možete nekog natjerati da se složi s vašim eksperimentom”, zaključili su gledatelji.