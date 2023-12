Gledatelji negodovali zbog serijala Andrije Jarka: ‘Mlati praznu slamu, sve već viđeno’

Autor: I.D.

Autorski dvojac iza projekta “Dosje Jarak”, Andrija Jarak, zajedno s Darijem Todorovićem, iza sebe ima vrhunsku produkciju te se bavi najpoznatijim kriminalnim slučajevima u novijoj hrvatskoj povijesti. Posljednja epizoda bila je posvećena ubojstvu Ivane Hodak, u kojoj su njezini roditelji podijelili mučnu ispovijest.

“Nešto iza 12 sati stigla je vijest da je ubijena Ivana Hodak i naravno da sam se prebacio u Hatzeovu ulicu i proveo tamo pet ili šest dana. Rekao bih da nikad toliko reakcija i nikad toliko panike u Zagrebu nije bilo kao kad se dogodilo njezino ubojstvo. Ostat će upamćeno i po tome što je tadašnji premijer Ivo Sanader smijenio čak dvoje ministara – ministra pravosuđa i ministra policije, imenovao novog glavnog ravnatelja policije. Mislim da je to bio jedan od onih zločina koji su promijenili i pokrenuli puno toga, a policija se silno trudila ostaviti dojam da traže počinitelja”, otkrio je Jarak svojedobno za RTL.

Gledatelji oduševljeni, ali imaju zamjerku

Naime, mnogi gledatelji aktivno prate četvrtkom Jarkov serijal, no ipak su po pričama koje su emitiranje, otkrili da ima nešto fali. Mnogi su komentirali da kod priča Ivane Hodak i Ive Pukanića je bilo sve već viđeno te da su im informacije, koje je Jarak prikazao u serijalu, već bile poznate od prije.

“Sve pet, ali ima rupa, sve je već viđeno”, “Respekt novinaru koji možda riskira svoju osobnu sigurnost i svoje obitelji, istražujući ove sumnjive slučajeve. A sve zbog toga jer institucije ne rade svoj posao. Nažalost sve je, na svim razinama, korumpirano i umreženo”, “Vidjet ćemo na TV-u je li Jarak otkrio ono što svi mislimo, ako nije čemu onda toliki trud, samo radi koncentriranja informacija na jednom mjestu”, pisali su gledatelji.









“Očekivala sam više od ove emisije, zadnje sve već što smo znali i znamo ništa novo”, “Je li otkrio ikad išta što nismo do sad znali?”, “Mlati praznu slamu umjesto da je prije snimanja pogledao kako je Mašan Lekić napravio Dosje pa bi nečemu valjalo, a ovako muka za gledati”, “I ništa nije otkriveno što već ne znamo, samo bol i tuga”, “Trebalo je uključiti i druge sudionike pa bi stvar bila jasnija, najgore je nekog optuživati da ima saznanja, to znači da nekog treba izložiti opasnosti, to se trebalo na sudu riješiti”, komentirali su gledatelji na društvenim mrežama.