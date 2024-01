Gledatelji napeti zbog finala, jedno ime ih žulja: ‘Šuška se da je ona pobjednica’

Autor: I.D.

Natjecatelji su odradili veliki izazov – na stolovima su stajale težine koje su odgovarale ukupnoj težini koju su izgubili u ‘Životu na vagi’ u određenom ciklusu – kandidati su uzimali težinu koju su izgubili u prvom ciklusu, trčali do table prvog ciklusa, okačili je i tako redom. Postojale su i kazne za one koji su imali plus i tada su morali pokupiti vrećicu i odnijeti je deset metara iza svog startnog bloka.

Goran je prvi ostavio 13. težinu na tabli 13. ciklusa te dotaknuo stol na startnom mjestu i tako udvostručio svoj postotak izgubljene tjelesne mase koji izgubi na idućem vaganju! “Za ulazak među finaliste, gledat će se vaš ukupni postotak tjelesne mase koji ste izgubili dosad“, objasnila je svima Mirna. Ninu je bolio želudac, no nije se predavala dok je Mirna bodrila Martina za kojeg je komentirala kako dosta brzo odustaje te treba poraditi na mentalnoj snazi više nego fizičkoj.

Sinjanka je prva dotaknula svoj stol

Goran je svoju prednost održavao do kraja, prvi otrčao do cilja, da bi svi naposljetku uspjeli završiti utrku. Martin i Nina utrkivali su se na kraju, Sinjanka je prva dotaknula svoj stol, a Dajana je uplakana završila svoj izazov. “Svi su me bodrili i suosjećali sa mnom“, komentirala je. Kasnije su Nina i Dajana pričale su o vaganju i svemu što ih još čeka do kraja, no prvo je na redu bio posljednji ‘posljednji trening’ prije vaganja koji su zajedno odradili Mirna i Edo.

Silvija i dalje nije mogla vježbati, što ju je baš pogodilo, ali takva je bila liječnička preporuka. Dajana je još jednom spomenula kako stvarno treba hrabrosti sudjelovati u ovom showu i ogoliti se pred kamerama, a Mirna joj je još jednom čestitala na svemu. Goran je zaključio da mu je u ‘Životu na vagi’ teže psihički nego fizički jer moraš raditi na sebi, a Edo ga je pohvalio da je bio uzor svima i da je rođeni vođa.

Gledatelji rekli svoje

“Ako je istina jer se šuška da je Nina pobjednik”, “Dok su se borili za plave/crvene, nije baš bila kolegijalna, izbjegavala dati doprinos svom timu. Sad kad nanjuši neku nagradu-ništa joj nije”, “Ide mi užasno na živce. Stalno ju nekaj boli i traži Edinu pažnju”, “Zašto se brišu svi komentari kad je Nina u pitanju”, “Toliko ružnih riječi za jedno biće koje uopće ne poznajete nego na osnovu onog što vam televizija prikazuje joj sudite. Nina, voljela bih da odneseš pobjedu i da svim ovih zlih jezicima začepiš gubice”, pisali su.









“Bravo Nina. Borac do kraja”, “Bravo Nina, nadam se da ćeš pobijediti”, “I ako pobjedi, hoće li dio novaca dati i Edi”, “Bravo za Ninu, a ovaj glumac neka glumi svome ćaći”, “Bravo Dajana budi ponosna na sebe tako treba ,tvoj trud se isplatio”, “Dajana je doslovno favorit”, komentiralo se.