Gledatelji ljuti na produkciju emisije Život na vagi: ‘Jednostavno ukinite ovo. Totalna glupost’

Autor: I.D.

Prošlu epizodu “Života na vagi” kandidati su imali blic-test u kojem su pogađali namirnice, a nagrada je bila kilogram prednosti na vaganju.

Kandidati su pogađali šest zdravih namirnica te šest namirnica koje nemaju u kući, ali su ih nekad probali, te je naposljetku plavi tim osvojio 59 bodova, a crveni 63 boda. „Jako smo zadovoljni.

‘Danas će nas jedna osoba napustiti’

Ne mogu reći da nam to nužno donosi prednost, ali barem smanjuje razliku“, rekla je Ljube imajući na umu da su plavci u prošlom velikom izazovu osvojili prednost od dva kilograma za nadolazeće vaganje.





„Nismo gledali na taj minus dva prednosti, stisnuli smo jako s treninzima“, rekao je Jure. Na vaganju su plavci imali 1224,5 kilograma, izgubili su 28,8 kilograma, što je 2,4% tjelesne mase. Rezultati plavog tima bili su prilično izjednačeni, najlošije su imali Dajana, Martin, Marie, Pero i Irena, tako da crveni imaju priliku oduševiti na vaganju.

„Danas će nas jedna osoba napustiti. Ispod žute linije naći će se tri najlošija rezultata, a gubitnički tim odlučit će tko neće nastaviti svoj put u Životu na vagi. Ako plavi tim izgubi manji postotak tjelesne mase, ugrožena su tri najlošija rezultata“, rekla je Marijana, a Edo zaključio: „Smatram da će crvenom timu biti dosta zahtjevno danas ostvariti pobjedu.“









Gledatelji negodovali iz više razloga

Naime, Život na vagi se zbog “stisnutog” programa RTL-a, emitira samo dvaput tjedno, što je mnogim Hrvatima zasmetalo.

Evo što su pisali na društvenim mrežama: “Ja ne znam zašto ih sve ne drže do kraja, a nagradu neka uzme onaj tko najviše skine i koji je naučio zaista i promijenio staru lošu naviku u zdravu. Tako bi ih više imalo šanse u vanjskom svijetu kasnije”, “Dva dana prikazivanja u tjednu je užas. Sve ih zaboraviš do idućeg ponedjeljka. Ova sezona nije bogzna što. Ali nekako se bojim da će Irena ispasti premda bih htjela da izdrži do kraja jer njoj bi ispadanje značilo smrt za kojih par godina.”

“Već smo zaboravili i tko je u emisiji od prošlog tjedna!”, “Samo gledamo dva puta tjedno, tako da ni ne pamtim što je bilo u utorak, totalna glupost ili neka bude cijeli tjedan ili ukinite jednostavno. Jedino mogu reći da imate ove sezone najdeblje i najljenije kandidate”, “Ja ne znam tko vas još gleda”, “Bez ikakve veze, prethodnih sezona redovan gledalac sam bila, sad kako ste stavili samo dva dana, nije to to. Vjerujem da su mnogi istog mišljenja”, komentirali su gledatelji.