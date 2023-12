Gledatelji ljuti na ovaj par: ‘Došla je glumiti bahatu frajericu, a on je vara’

Autor: I.D.

Nakon romantičnog putovanja, došlo je vrijeme da se svi parovi u ‘Ljubav je na selu’ nađu u Istri na još jednom kratkom izletu koji bi mogao otkriti brojne tajne, nedoumice i osjećaje. Voditeljica Anita Martinović dočekat će parove u želji da dozna sve pikanterije. Dame su na mjesto okupljanja stigle prve te uživale u ugodnom ćaskanju i čekanju svojih odabranika.

Prvi je po svoju Klaru stigao Ante. Ona je priznala kako više nema očekivanja da će biti ljubavni par, no ostali su jako dobri prijatelji. Ante je kazao Aniti da je pronašao djevojku izvan emisije, a zatim objasnio i simboliku svoje majice koju je odjenuo, a na kojoj je pisalo ‘Srce u Splitu, duša na sjeveru’. “Moja majica predstavlja tu neku moju novu ljubav koja se dogodila, koja je trenutno u Splitu. Ona je bila strahovito ljubomorna na ovo sve tako da sam rekao: reci što trebam napraviti i ja ću to napraviti”, rekao je Ante.





‘Prenaglili smo se’

“Još uvijek mi je drago da je kraj mene, da popričamo. Ja je ne mogu zaboraviti”, poručio je Branko kad je došao po Smilju. “Mislim da će biti zabavno i iritantno kad je Branko u pitanju… I Radoslav”, kazala je Smilja.

Brankica je Miji pružila tek ruku, a on je izrazio želju da s njom nasamo popriča i razriješi nesuglasice. “Prenaglili smo se ili smo prerano pokazali svoju prirodu… Ja sam bio iskren, ali nije nam išlo”, rekao je.

Gledatelji su komentirali sve parove pod društvenim mrežama, a Mijo i Brankica su im posebno zapeli za oko.

“Koji je on manipulator, Brankica je ispravno postupila!”, “Umišljen je ona i puna sebe, a on sada ne zna kako nje se riješiti na fin način jer ona je uporna, a lijepo joj je rekao da želi dijete, pametnoj ženi to bi bilo dosta, ali ne ona ga i dalje davi”, “Nije ona više imala izbora nego se samo ponižavati, jer bila je svjesna da joj džaba sve ono ljubakanje i pred kamerama i nasamo”, pisali su.

“A i ta što je spala na 30 godine starijeg se baš se usrećila. Da je bar neki ljepotan ili bogataš pa bi rekla”, komentiralo se, a onda je red došao na Smilju i Branka: “Ova Smilja došla glumit frajericu i ponašat se bahato i visoko isto kao prošle godine onaj Zvonko prema njoj”, “Branko i Smilja isti, on vara nju a ona njega, on se dopisuje”, “Nije ona nikad ni marila za Brankove osjećaje…”, “Najgori sudionici, samopromocija, na kraju možda jedan ili dva para iskrena”, zaključili su gledatelji.