Gledatelji kipte od bijesa pred samo finale Masterchefa: ‘Negledljivo koliko je namješteno’

Autor: Barbara Grgić

Iznenađenje koje je žiri imao za troje polufinalista je novost u MasterChefu. Umjesto da jedan od kandidata napusti show ovim kuhanjem, žiri je odlučio da će izabrati samo jednog finalista, a ostalo dvoje morat će odmjeriti svoje kulinarske snage u novom izazovu. Tako je u Novigradu Luka, nakon kuhanja u profesionalnoj kuhinji saznao da je on prvi finalist, a Sarah i Manuel još će se morati potruditi prije nego zarade svoje mjesto u uzbudljivom finalu MasterChefa.

Atmosfera velike profesionalne kuhinje i dva sata potaknuli su kandidate da kuhaju kao nikada. Luka se odlučio za jednostavniju varijantu crnog rižota. Međutim, podsjetio je da su rižoto i grdobina koju radi također bili njegov neuspjeh u početnim epizodama, pa je sada znanjem stečenim tijekom prethodnih mjeseci, odlučio to popraviti. Manuel je pripremao raviol i boškarin s kojim nije do sada radio te tunu. Sarah je za hladno predjelo odlučila naglasak staviti na voće koje će osvježiti škampe i tartufe. Luka se također za predjelo odlučio za svježinu, no s brojnim okusima i teksturama.

Nervoza u kuhinji se mogla rezati nožem

„Svi smo fokusirati i nismo radili dramu, imali smo malo vremena“, rekao je Luka, ali nakon nekog vremena Sarah je primijetila da je nervoza u kuhinji bila sve veća. „Kuham za polufinale. Ne smijem razočarati žiri, ne smijem razočarati sebe“, komentirala je Sarah, a desetak minuta rije kraja, kad je počela servirati jela, istaknula je: „Serviramo naša jela za ulazak u finale. Ruke se tresu kao nikada. Teški je kaos u glavi i tijelu. Kad smo već do tu dogurali, idemo još malo.“ Manuel je za hladno predjelo pripremio punjenu lađicu, ukiseljeni mladi luk, sjeckani badem, grašak i emulziju.

No u jednom trenu mu je umak zagorio i uhvatila ga je nervoza, jer svega je malo vremena ostalo do kraja kuhanja, a on nema gotov tanjur na koji je još trebalo servirati planirane komponente. Luka je išao prvi na serviranje, a zamislio je da na tom tanjuru ima puno boja. Pripremio je tartar od cikle i Jakobovih kapica, infuzirano vrhnje s limetom, ulje od mente i peršina, filet naranče i hrskavu mrežicu od crnila od sipe. „Zadovoljan sam što sam pripremio“, rekao je Luka kada je žiriju donio svoje hladno predjelo. Sarah je žiriju donijela salatu od kivija, komorača i tikvice, tartar od škampi, limunove korice, džem od marelice i majonezu od tartufa.

Na pola puta do žirija shvatio da je zaboravio sastojak

Manuel je shvatio tek na putu do žirija da nosi jelo bez emulzije koja mu je ostala u frižideru, pa jelo paštete od tune na krastavcu, nije bilo potpuno. „Žao mi je što nisam uspio servirati emulziju, ali to je tako kad si brzoplet“, objasnio je. Potom su žiriju donijeli toplo i hladno predjelo. Luka je pripremio rižoto koji je dovršio s espumom pred žirijem. Sarah arancin od škampa i lignje, a Manuel raviol punjen raguom od boškarina.









Za glavno jelo Luka je donio grdobinu u tartufu, Sarah tuna stake s pireom od graška, dok je Manuel donio brancin u kori od krumpira.

‘Noge su mi se odsjekle’

Kada su probali sva jela, Damir je zaključio da nitko od troje kandidata nije igrao na sigurno i to im je bio veliki plus. Na kraju je trojka saznala da ovoga puta nitko neće ispasti, nego će tek doznati tko je prvi finalist. „Ovoga puta u polufinalu nitko nas ne napušta. Među vama se krije jedna osoba koja je napravila najbolji menu i ta osoba ide direktno u finale. Prvi finalist MasterChefa 2023. godine je Luka“, priopćio im je Stjepan.

„Noge su mi se odsjekle kad je rekao Luka. Prezadovoljan sam. Jako sam ponosan na sebe“, komentirao je on. Sarah i Manuel su saznali da će njih dvoje u sljedećem izazovu kuhati jedan protiv drugog, a sljedeći pobjednik pridružit će se Luki u finalu. Uzbudljivo predzadnje kuhanje ove sezone MasterChefa koje će otkriti tko će odmjeriti snage u finalu sa Lukom, ne propustite pogledati u sljedećoj epizodi.

‘Svaka čast roditeljima što su odgojili ovakvo čudo od djeteta’

Inače, Luka dolazi iz Neorića, malog sela u zaleđu Splita. Njegov je djed bio veliki gurman i želja mu je bila da sinu ostavi mesnicu, a da s Lukom i njegovom mamom, koja je kuharica, otvori obiteljski restoran. Djed je nažalost preminuo prije nego što su uspjeli realizirati tu ideju. Veliki utjecaj na Lukino kuhanje ima i ujna koja obožava kuhati i s njom najčešće razmjenjuje recepte, kuhinjske aparate i ideje. U kuhinji ga zanimaju tehnike i moderno dekoriranje. U slobodno vrijeme Luka pleše folklor u Muću.

Gledatelji nisu skrivali oduševljenje njegovim plasmanov u finale: “Svaka čast za Luku, ali ova glupost da nitko ne ispada kad je očigledno da je Manuel trebao ispasti… presmiješno i negledljivo”, “Drago mi je zbog Luke, ali ovo guranje Manuela koji je u polufinalu napravio paštetu od tune na krastavcu, je toliko prozirno i takva prevara, baš bespotrebno. Sarah i Luka su trebali u finale i točka”, “Mučite Sarah da jos jednom kuha radi lika što za predjelo u polufinalu radi paštetu od tune u krastavcu i opet po ko zna koji put zaboravi komponentu. Zaboravio je jednom i glavnu namirnicu pa su mu oprostili, negledljivo više. A doslovno se žiri smijao predjelu i onda to ide sa Sarah u dvoboj”, “Toooooooooo. Luka famozan si, volimo tee!! Skroman, fin, simpatičan, super kuha, nikada nije podcjenjivao druge, izrugivao se i igrao prljavo. I uz to sve, Dalmatinac!! Ajmo po taj pehar”, “Svaka čast roditeljima što su odgojili ovo čudo od djeteta”, samo su neki od komentara.