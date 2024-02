Gledatelji iznenađeni ponašanjem kandidatkinja u Večeri za pet: ‘Gdje nađu takve’

Autor: I.D.

Umirovljenica Ljubica Zima iz Fužina ugostit će protukandidatkinje posljednjeg dana goranskog tjedna u ‘Večeri za 5’. U kulinarsku emisiju prijavila se zbog druženja, ali i slobodnog vremena kojeg ima otkako je u mirovini. Kandidatkinja Tamara je skupila maksimalnih broj bodova 40, što znači da je u vodstvu ovog tjedna.

“Za mene su godine samo broj jer ih imam jako puno! Energična sam, uvijek sam išla do kraja, za sve. Radim sve i svašta. Mana mi je brzopletost, to mi jako smeta. Što god je bilo loše, uvijek sam sve bacala na valcer jer sam shvatila da se ne isplati nervirati”, otkrila je Ljubica o sebi.

Naime, ove kandidatkinje oduševile su gledatelje, koji su se na društvenim mrežama raspisali o odličnom provodu ovih dama. “Nasmijavaju me cijeli tjedan, baš je ekipa super”, “Evo, što fali ovim normalnim ženama, nema drame nit prigovora”, “One jedu sve, ne prigovaraju, igraju igru i što im fali”, pisali su gledatelji.

‘Ovako bi trebale biti sve večere’

“Neka je zabave i dobre hrane, nakon dugo vremena gledam Večeru za 5. Cure hvala na vašoj dobroj volji, hrabrosti”, “Gdje su našli takve, baš su pozitiva”, “Top ekipa samo smijeh konačno, bez nekih drama”, “Ovako bi trebale biti sve večere odlične su sve biti opušten i svoj, a ne kada dođu kritičari i napuhani”, “Tako me podsjeća na onu gospođu crvene kose iz Garešnice. Kao da su sestre, predobra ekipa”, komentirali su gledatelji.

Podsjetimo, u četvrtak je večeru spremala ekonomistica Tatjana Boljunčić , a tijekom kuhanja, odnosno pripreme deserta naziva ‘Žuto na smeđem’ je otkrila kako je sretno razvedena i to već 23 godine. ”To znači da nisam više udata. Trebala sam se prije rastati, ali evo rastala sam se tada kada jesam i to je bilo dobro i za mene i za moju djecu. Djeci je odvajanje od oca bilo teško, ali smo se svi priviknuli. Ja sam na kraju promijenila prezime, tako da djeca imaju od oca, ali ja svoje. Mojoj djeci je to normalno”, objasnila je današnja domaćica Tatjana.

”Uvijek se netko nađe, ja sam već jako dugo rastavljena”, dodala je, no ne želi ništa više od toga otkriti. Na pitanje ima li sada nekog prijatelja, samo je napomenula kako se radi o množini, a s njima izlazi tamo gdje ih nitko ne vidi. ”Volim mlađe muškarce: dvije, tri, pet, sedam, osam, devet, deset”, rekla je Tatjana. Također, otkrila je i kakav je fizički izgled muškarca zanima. ”Visoki, crni… Sad razmišljam – nije stvar samo u izgledu nego kada nekog vidite ili klikne ili ne klikne. Ti možeš svašta zamišljati, ja sam uvijek zamišljala visokog, crnog s brkovima, a moj suprug je bio visoki i plavi – tako da nema tu što mi se sviđa”, objasnila je Tatjana te dodala kako je za klik potrebna kemija.