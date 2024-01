Gledatelji bijesni nakon polufinala The Voicea: ‘Hrvatima treba zabraniti odlučivanje’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

U subotu navečer gledatelji pred malim ekranima mogli su pratiti polufinale showa The Voice. Nakon teške borbe, gdje je osmero polufinalista tražilo svoje mjesto u velikoj završnici, publika je odlučivala o tome tko je zavrijedio mjesto među četvero najboljih.

Više od 113 tisuća ljudi glasalo je za svoje favorite nakon nastupa kandidata iz svakog tima. Svaki put bilo im je otvoreno pet minuta za glasanje putem poruka ili poziva, a nakon osmog i posljednjeg nastupa večeri pala je konačna odluka. U finale su prošli Ana Širić, Luka Novokmet, Jakov Peruško Rihtar te Martin Kosovec.

Kao i uvijek, na društvenim mrežama su se odmah stale nizati reakcije gledatelja. Neki su bili zadovoljni izborom finalista, dok su drugi smatrali kako su neki drugi polufinalisti ipak bili bolji. Mnogi su posebno istaknuli Sergeja Božića iz Vanninog tima kao nekog tko je zavrijedio prolaz dalje.

“Zabranila bih Hrvatima da išta odlučuju”

“Čestitke pobjednicima, ali zajednički nastup Vanninog tima pokazao je da je Sergej klasa za sebe”, “Sergej je trebao proći u finale jer je poseban”, “Ja sam toliko bijesna da je Sergej ispao da bih zabranila Hrvatima da išta odlučuju”, “Mislim da će pasti gledanost finala bez Sergeja”, pisali su nezadovoljni fanovi.









“Moji favoriti Jakov i Martin”, “Jakove, dvaput sam umrla”, “U subotu gledamo trku Martina i Jakova za tron”, “Ova djeca su svojim talentom kupila najtopliji kutak naših srca”, “Martinov glas vraća u neka bolja vremena”, “Realno, Luka je večeras bio najjači”, “Jedan jedini i neponovljivi Martin”, složili su se ostali.

Prvi su na red došli dvoje polufinalista iz tima Damira Urbana. Ana Širić oduševila je publiku pjesmom ‘Used To Be Young’ Miley Cyrus, a zatim je Toni Šimonović svojim osebujnim stilom otpjevao ‘Never Tear Us Apart’ grupe INXS. Zatim su oboje u zajedničkom nastupu sa Urbanom otpjevali hit ‘Mjesto za mene’.









Tim Gobac okrenuo se stranim hitovima

Zatim su na red došli kandidati iz tima Davora Gopca. Luka Novokmet izabrao je pjesmu ‘Sledgehammer’ Petera Gabriela što je oduševilo njegovog mentora, nakon čega je Sandro Bjelanović izveo ‘Crazy Litte Thing Called Love’ grupe Queen. I tu je uslijedio zajednički nastup sa mentorom, gdje smo mogli čuti ‘Nebo’ Psihomodo Popa.

Iz tima najmlađeg mentora Dine Jelusića uslijedila je treća grupa nastupa te večeri. Natali Radovčić, koju je Dino preuzeo iz Urbanovog tima, otpjevala je pjesmu ‘Caruso’ Lare Fabian. Jakov Peruško Rihtar odabrao je ‘Dva put san umra’ velikog Olivera Dragojevića, što je posebno oduševilo publiku. Zatim su kandidati i Dino izveli njegovu pjesmu ‘The Great Divide’.

Posljednji su nastupali polufinalisti iz Vanninog tima. Martin Kosovec izveo je hit ‘Unchained Melody’ grupe The Righteous Brothers, a zatim je posljednji nastup večeri pripao Sergeju Božiću. Nakon što je očarao izvedbom pjesme ‘Još i danas zamiriše trešnja’ Toše Proeskog, oboje su uz Vannu otpjevali njen hit ‘Kao da me nema tu’.

Napeta večer konačno je iznjedrila četvero finalista, koji će se idući tjedan boriti za titulu najboljeg vokala. Veliko finale na rasporedu je u subotu 27. siječnja, u 20:15 sati na Prvom programu HRT-a. Sudeći prema reakcijama mentora, publike i gledatelja ispred ekrana, bit će to spektakularna završnica četvrte sezone ovog showa.