‘GLEDAM DRAGOGA U SABORU’ Kandidat Big Brothera otkrio detalje veze s bivšim SDP-ovcem: ‘Njegov humor i osmijeh meni su sve što trebam’

Autor: Š. P.

Matija Štainer, 28-godišnji natjecatelj posljednje sezone hrvatskog Big Brothera, otvoreno je progovorio o detaljima veze s 12 godina starijim Domagojem Hajdukovićem, predsjednikom Kluba socijaldemokrata te bivšim SDP-ovcem.

U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju priznao je, naime, da žive na relaciji Osijek – Zagreb. Zbog dečka je, kaže, još revnije počeo pratiti hrvatsku političku scenu.

“Uvijek sam pratio politiku i Sabor… Sada je pratim još intenzivnije jer ipak gledam dragoga u Saboru”, ispričao je Matija, a otkrio je i kako su se upoznali.

“Upoznali smo se kao ‘lege’ uz pivo i razgovor o omiljenim filmovima, politici i povijesti koju oboje jako volimo. Ni Domagoj ni ja ne padamo na poglede već na osobnost, karakter, interese…, a njegov humor i osmijeh meni su sve što treba. Upoznali smo jedan drugog kao čovjek čovjeka, baš onako kako i treba biti”, rekao je.

Osvrnuo se i na predrasude s kojima se nose kao gej par. “Ako smo mi nekome ‘čudni’ onda je to od sreće, a to nije ništa loše. Ljudi imaju potrebu izraziti to nezadovoljstvo, ljutnju i neznanje”, smatra Matija.

“Kad izađete na ulicu i date siromahu kunu ili ustanete starijoj osobi u autobusu, vi mijenjate svijet na bolje. To može svatko, svaki dan, 365 dana u godini. Ako smo Domagoj i ja priznanjem naše veze nekome pomogli ili barem malo razbili predrasude, drago mi je. No i mi činimo dobro svaki dan, iako to možda nije na fotografijama”, zaključuje.